In città, Fanfare e piume al vento

Un’intera città in festa per il Raduno Regionale dei Bersaglieri. La città del Leone ha accolto a braccia aperte i Fanti Piumati giunti ad Abbiategrasso da diverse parti della Regione, gli abbiatensi hanno mostrato la loro calda accoglienza. Sabato e domenica, 26 e 27 settembre 2026, la città ha vissuto un importante appuntamento dedicato ai valori della memoria, del servizio, della tradizione e dell’identità nazionale.

Palcoscenico a cielo aperto

L’evento ha anche coinciso con due importanti ricorrenze per la realtà bersaglieresca cittadina: il 50esimo anniversario della Sezione di Abbiategrasso e il 10imo anniversario della Fanfara “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli”, che ha illuminato gli spettatori con un concerto sabato sera al cinema San Pietro.

Per le vie di Bià riecheggiava il battito del passo di corsa, le piume al vento dei bersaglieri e il suono delle fanfare. Domenica mattina il momento più atteso. Con in testa La Filarmonica di Abbiategrasso, che quest’anno ha compiuto 180 anni, le formazioni di Abbiategrasso, Magenta, Roccafranca e Lonate Pozzolo, hanno guidato il corteo e trasformato le strade in un palcoscenico a cielo aperto. Tra le autorità presenti, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, che ha ribadito di essere orgoglioso di aver ospitato una manifestazione come questa:

“In grado di condividere i valori che rappresentano con la comunità, ma soprattutto trasmetterli alle nuove generazioni”

Al fianco del primo cittadino l’onorevole Umberto Maerna, il senatore Massimo Garavaglia e i consiglieri regionale Silvia Scurati e Christian Garavaglia, tutti concordi nel valore della manifestazione, in grado di unire intere generazioni. Anche I Commercianti di Abbiategrasso si sono vestiti a festa in occasione del Raduno Regionale dei Bersaglieri e le loro vetrine hanno fatto spettacolo

Il valore della memoria

“Ci sono momenti in cui la storia non è soltanto memoria. È identità. È appartenenza. È il filo che unisce generazioni diverse e ci ricorda chi siamo. Ad Abbiategrasso, al Raduno Regionale dei Bersaglieri, ho avuto l’onore di intervenire dal palco per rendere omaggio a una storia fatta di coraggio, servizio, sacrificio e amore per la nostra Nazione. Essere Bersaglieri significa portare con sé un’identità forte, riconoscibile, fatta di valori che non appartengono soltanto al passato, ma continuano a parlare al presente: il senso del dovere, la disciplina, la solidarietà, il servizio alla comunità. E poi c’è quella piuma sul cappello, quel passo di corsa, quella fanfara che attraversa le strade. Segni che tutti riconosciamo e che raccontano, con una forza straordinaria, un pezzo della nostra storia nazionale. Ad Abbiategrasso non abbiamo semplicemente celebrato i Bersaglieri. Abbiamo celebrato il valore della memoria e la forza dell’appartenenza. Perché una Nazione che conosce la propria storia è una Nazione che sa guardare con maggiore consapevolezza al proprio futuro. Grazie ai Bersaglieri, alle loro famiglie, alle associazioni e a tutti coloro che ogni giorno tengono viva questa straordinaria tradizione. Viva i Bersaglieri” ha affermato l’onorevole Umberto Maerna.