Anche a Magenta arriverà presto il «Dopo di noi». L’Amministrazione comunale ha infatti aperto una manifestazione d’interesse per individuare un ente con il quale coprogettare un servizio all’interno di un appartamento di proprietà comunale in viale Lombardia. Il cosiddetto «Dopo di noi» è un percorso di emancipazione dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità ed è un progetto sul quale l’assessore al Welfare, Giampiero Chiodini punta molto.

In città arriverà il "Dopo di noi"

«Quando ho iniziato il servizio da assessore, uno degli aspetti che più mi ha interessato e per il quale ho visto un'urgenza di realizzazione è quello di avviare l'esperienza del “Dopo di noi” in questo appartamento che era già a disposizione dell'Amministrazione per questo progetto - sottolinea l’assessore - Tant'è vero che già nel Bilancio precedente erano stati stanziati 18mila euro per questo capitolo. Si tratta infatti di un’esigenza del territorio ed una preoccupazione di molte madri e padri che sono in là con l’età ed hanno dei figli disabili già adulti per i quali sono preoccupati per il loro destino».

Per questo motivo l’Amministrazione ha dunque deciso di aprire questa manifestazione d’interesse con lo scopo di individuare un soggetto del Terzo Settore con il quale coprogettare un percorso che, come detto, verrà realizzato dentro all’appartamento di proprietà comunale.

«Lo scopo del bando sarà proprio di individuare l’ente che dovrà gestire poi questo servizio - spiegano dal Comune - Come verrà gestito poi il servizio e l’appartamento sarà oggetto della co-progettazione che l’Ente sarà chiamato a realizzare proprio insieme a noi andando a costruire così un progetto vicino a quelli che sono gli scopi dell’Amministrazione comunale. Una volta completata la co-progettazione ci sarà poi infine la parte della convenzione con la quale verrà stipulato l’accordo per l’affidamento della gestione dell’appartamento».

Il bando e la manifestazione d'interesse

Al momento dunque gli enti interessati a partecipare a questa manifestazione d’interesse avranno tempo fino alle 18 del 31 gennaio per presentare la propria domanda. Gli interessati dovranno scaricare dal sito del Comune www.comune.magenta.mi.it l’istanza che dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.magenta.mi.it.