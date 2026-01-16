In città arriva nella chiesa di San Bernardino “Profezie di Pace”

Un tema molto attuale viste le tensioni internazionali che interessano diverse parti del nostro pianeta: medio oriente, Russia-Ucraina, Venezuela, Iran- Stati Uniti , oltre agli altri conflitti in atto nel mondo.

La città di Abbiategrasso si prepara ad accogliere “Profezie per la Pace”: una mostra per guardare al futuro con speranza. Un evento di profonda riflessione e attualità. Dal 24 gennaio al 1° febbraio 2026, la Chiesa di San Bernardino aprirà le sue porte alla mostra “Profezie per la Pace”, un’iniziativa che nasce dal desiderio e dall’impegno dei giovani degli Oratori Cittadini e di Gioventù Studentesca.

Un percorso di pace

L’esposizione, realizzata in occasione della 46ªesima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini, gode del patrocinio del Comune di Abbiategrasso e si propone come un percorso guidato per esplorare il significato della pace in un’epoca di conflitti. L’ispirazione della mostra è racchiusa nelle parole del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme:

«Essere profeti della pace oggi non significa sapere prevedere quando arriverà la pace, ma essere capaci di vederla e di farla vedere, di mostrarla, là dove la pace si realizza» .

L’obiettivo dei ragazzi che promuovono l’evento è proprio questo: non limitarsi a un’attesa passiva, ma diventare testimoni attivi di gesti e realtà dove la convivenza e la riconciliazione sono già possibili.

L’inaugurazione

Il momento ufficiale di presentazione si terrà sabato 24 gennaio alle 17 al Centro Mater Misericordiae (via Piatti 12, con possibilità di accesso anche dal quadriportico della Basilica).

Sarà un’occasione per approfondire i contenuti della mostra insieme agli organizzatori. La mostra sarà visitabile nella Chiesa di San Bernardino (via Borsani) con i seguenti orari:

Lunedì – Venerdì: dalle 16:00 alle 18:30

Sabato: 9:30 – 12:00 / 16:00 – 19:00

Domenica: 9:30 – 13:30 / 16:00 – 19:00

L’ingresso è libero. Per i gruppi o per chi desiderasse organizzare una visita al di fuori degli orari indicati, è possibile prenotare contattando il numero 393 4826438