In Chiesa Vecchia il Maggio Musicale

Quattro appuntamenti musicali nella cornice dell’antica Chiesa vecchia di San Pietro all’Olmo: torna il Maggio musicale di Cornaredo.

Maggio musicale

Promosso da Comune e dall’associazione La Filanda, anche in questo 2026 quattro concerti a ingresso gratuito offriranno un’interessante proposta culturale alla comunità locale.

Chiesa vecchia San Pietro all’Olmo

La rassegna quest’anno prende il via venerdì 8, alle 21, con il Maestro Marco Giarratana e la serata dal titolo “Fantasie, scherzi e capricci”: esibizione al pianoforte con musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Brahms, F. Chopin. Il venerdì seguente «La chitarra attraverso i secoli» con il Maestro Bruno Giuffredi, musiche di J.S. Bach, M.Novaro, H. VillaLobos, N. Er, S. Rudnev, L. Torresan. Sabato 23 maggio «Note da Oscar – Eroi tra virtuosismo e grande schermo» , a cura del Corpo Musicale Civico di Cornaredo. Clarinetto solista: Dario Brignoli. In questo caso il concerto si terrà in piazza e sarà dedicato al compianto Sergio Brignoli, ex presidente della banda. Infine venerdì 29, sempre alle 21, «Il suono della cura – racconti emblematici di medicina e musica dall’800 a oggi». Concerto e conversazione con Pierdante Piccioni (medico e scrittore che ha ispirato la fiction di Rai 1 “Doc -nelle tue mani”) ed il chitarrista Marco Battaglia.