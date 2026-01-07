“In cammino con la stella” chiude le festività natalizie

Grande successo per la manifestazione che ogni anno chiude le festività. Ieri martedì 6 gennaio 2026 giorno della Epifania e festa dei Re Magi, l’Associazione Amici del Palio in collaborazione con la Banda Filarmonica, con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso, ha organizzato “In Cammino con la Stella”, sfilata dei Magi per le vie cittadine.

Un appuntamento molto sentito

“Nonostante il freddo pungente vi sono state parecchie persone lungo le vie per attendere il passaggio della cometa accompagnata dai pastori, dalla Natività e dai Magi. Alle ore 16,30 è partito il corteo dei Re Magi accompagnata dalla Stella e dalla Banda Filarmonica, dai pastori, dalla Natività e dai Re Magi per le vie della Città, verso piazza Marconi dove, dopo un breve saluto da parte del sindaco Cesare Nai, si è illuminato il campanile della Basilica di Santa Maria che erano 10 anni che non funzionava – spiega Tiziano Perversi presidente dell’associazione Amici del Palio – Quindi è stato distribuito da parte dell’Associazione Amici del Palio panettone e thè fino ad esaurimento” .

Lo spirito di comunità

Un evento che genera sempre un’atmosfera speciale, anima la città e raduna molti cittadini che affrontano il gelo del periodo per assistere ad una tradizione . L’associazione Amici del Palio di San Pietro vuole ringraziare: l’Amministrazione Comunale, il sindaco , gli assessori Beatrice Poggi e Roberto Albetti , il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bottene , la Polizia Locale, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e tutti i Contradaioli che si sono impegnati, e non per ultima la gente che ha assistito al corteo dei Magi.

“Una Befana speciale ad Abbiategrasso: dalle emozioni della tappa in Anffas con la “Befana del Motociclista”, alla magia della tradizione con il “Cammino con la Stella” con gli Amici del Pali – ha sottolineato Bottene – Una giornata ricca di solidarietà, rombo di motori e spirito di comunità”.