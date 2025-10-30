Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di EUR 106.000,00, è stato avviato simbolicamente durante la Coppa Bernocchi dello scorso 6 ottobre

In bici con l’Us Legnanese per educare i nuovi cittadini

Partire dai più giovani per costruire una città più consapevole, attenta e sostenibile: è questo lo spirito con cui la U.S. Legnanese 1913 affianca il Comune di Legnano nel progetto Bici(politana) Legnano: 100 anni in sella nella città dell’industria, scuola e tempo libero, iniziativa finanziata attraverso il bando ministeriale Bici in Comune, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI.

Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di EUR 106.000,00, è stato avviato simbolicamente durante la Coppa Bernocchi dello scorso 6 ottobre, quando sono stati coinvolti oltre 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Legnano. Nelle fasi iniziali che hanno preceduto il via della gara, i ragazzi e le ragazze hanno partecipato a una lezione tenuta dai tecnici della U.S. Legnanese 1913 dedicata ai fondamenti dell’uso corretto della bicicletta – dalla regolazione della sella all’importanza del casco, passando per il rispetto delle norme stradali-, ricevendo in omaggio un set di luci per la sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, con il loro bus didattico, hanno illustrato le principali norme del Codice della Strada e i principi della sicurezza sulle due ruote.

Un progetto educativo dedicato alle classi seconde e terze

Il prossimo passo di questa iniziativa con avvio nel 2026, sarà un articolato percorso educativo rivolto alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Finanziato anche dal Rotary Club, il programma prevede sette moduli interattivi dedicati a mobilità sostenibile, sicurezza stradale e cittadinanza attiva.

Tra le varie attività previste, gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di confrontarsi nuovamente con i direttori sportivi della squadra U.S. Legnanese Youg – Maurizio Bertoli, Giovanni Fornara e Walter Giordan-, che ogni anno accompagnano esordienti e allievi nella crescita sportiva e personale, trasmettendo loro spirito di gruppo, entusiasmo e valori fondamentali quali rispetto, disciplina e collaborazione.

Il commento del presidente dell’Us Legnanese

Luca Roveda, Presidente della U.S. Legnanese 1913, sottolinea: “Come US Legnanese crediamo che la bicicletta non sia solo sport, ma anche educazione, salute e cittadinanza attiva. Con questo progetto portiamo nelle scuole un percorso di didattica digitale di 12 ore dedicato alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale, arricchito da 3 ore di pratica con i nostri direttori sportivi. È un modo concreto per formare le nuove generazioni a muoversi in modo consapevole, sicuro e rispettoso dell’ambiente, con lo stesso spirito che da oltre un secolo accompagna la nostra associazione.”

Il progetto Bici(politana) Legnano si svilupperà fino al 2027 su tre linee principali: • completamento della segnaletica ciclabile e digitalizzazione della rete cittadina con mappe, app dedicate e postazioni informative;

• potenziamento delle infrastrutture per i ciclisti, tra cui cicloposteggi, stazioni di ricarica per e-bike, totem contabici e punti di assistenza;

• eventi di promozione e valorizzazione del territorio, tra cui la riedizione di Party in Bici, una ciclopedalata storica dedicata al marchio Legnano, e sfide virtuose tra aziende, scuole e società sportive legate ai progetti Bike to work, Bike to school e Bike to sport.

Ancora una volta la U.S. Legnanese 1913 conferma il proprio impegno non solo come realtà sportiva di eccellenza, ma come protagonista attiva nella crescita educativa, sociale e sostenibile del territorio.