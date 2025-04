In Asst Rhodense arriva il robot chirurgico

In ASST Rhodense arriverà il sistema robotico chirurgico che era stato richiesto dalla Direzione Generale.

Si tratta di una importante opportunità di innovazione e adeguamento tecnologico per l’ASST Rhodense. Il nuovo sistema consentirà tempi rapidi di recupero del paziente, grazie a procedure mininvasive.

«Siamo molto orgogliosi dell’opportunità che ci è stata data da Regione Lombardia” – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASST Rhodense, Marco Bosio. “Il sistema di chirurgia robotica, che rappresenta una delle innovazioni più avanzate in campo medico, nasce con l'obiettivo di migliorare la precisione degli interventi, in quanto il sistema robotico combina informatica, ingegneria e, appunto, robotica, fornendo un sistema all’avanguardia che assiste i chirurghi durante gli interventi. Questo ci permetterà di operare a Garbagnate tutti quei pazienti del nostro territorio che in questo momento si rivolgono ad altre strutture sanitarie per essere sottoposti ad interventi di chirurgia robotica. Ringrazio l’Assessorato e la Direzione Generale Welfare per averci dato questa opportunità, attraverso la quale potremo potenziare la qualità delle prestazioni chirurgiche che eroghiamo ed essere maggiormente attrattivi per nuovi professionisti”.