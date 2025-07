In arrivo un Centro Ambientale Mobile per i cittadini

Ambiente

L’amministrazione comunale di Abbiategrasso annuncia nuove iniziative dedicate al potenziamento delle politiche ambientali. A descriverle è l’assessore all'Ecologia Valter Bertani , che ha spiegato l’azione del Comune per migliorare il decoro urbano ed incentivare la politica della raccolta differenziata : “Spero che i nostri sforzi diano dei frutti , magari tra vent’anni, far capire alle persone l’importanza del giusto conferimento per una tutela dell’ambiente e quindi del nostro prezioso territorio” ha sottolineato l’assessore rivelando l'ottenimento di un finanziamento regionale di 70 mila euro per l'acquisto di un innovativo Centro Ambientale Mobile (CAM), un compattatore itinerante per la città.

Sulla scia del "mangiaplastica”

Un’iniziativa che si sviluppa sulla scia del "mangiaplastica” (posizionato in piazza Cavour, lato viale Serafino Dell’Uomo) che ha generato dei dati molto positivi, che consente di immettere nel circuito del riciclo materiale di buona qualità. Ecco alcuni dati relativi agli ultimi sei mesi: A poco più di sei mesi dalla sua attivazione, il "mangiaplastica" si conferma un'iniziativa di successo.

"Lo strumento è una buona opportunità per il territorio e sempre più utenti lo stanno utilizzando - ha premesso l’assessore Valter Bertani. I dati, aggiornati ad oggi, confermano la tendenza positiva: 32.501 bottiglie in Pet conferite dall'1 gennaio 2025, irca mille chili di plastica recuperata (proiezione basata sul numero di bottiglie), una media di 4.643 bottiglie al mese, con un incremento del 40% netto rispetto allo scorso anno”.

Vincitori del bando "Ri.Circolo"

Ora la città si doterà anche del Cam grazie alla vittoria del Comune al bando "Ri.Circolo" di Regione Lombardia. Grazie a questo successo, l'ente ha ottenuto un finanziamento di 70 mila euro, su un investimento complessivo di quasi 130 mila euro, per l'acquisto di un Centro Ambientale Mobile.

"Questa cifra verrà utilizzata per l’acquisto di uno strumento importantissimo che ci consentirà in maniera più puntuale e capillare di intercettare le necessità dei cittadini in materia di conferimenti", ha spiegato l’architetto Margherita Colagrande, responsabile del Servizio Ambiente e Energia. "Il Cam, presidiato da due operatori, potrà smaltire un'ampia gamma di materiali come Raee, oli esausti, toner e oli vegetali. Non sarà solo un punto di raccolta, ma diventerà una postazione informativa itinerante, utile a tutti i cittadini che desiderano contribuire al decoro e alla pulizia della città in modo corretto".

L’attenzione dell’Amministrazione è sempre alta sul tema, l’assessore Bertani si è detto soddisfatto del risultato raggiunto.