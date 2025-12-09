Sabato prossimo, il 13 dicembre, gli abitanti di Rho, Masate e Nerviano sono invitati a festeggiare Santa Lucia partecipando alle piantagioni collettive

Forestami, il progetto che mira a incrementare il capitale naturale della Città metropolitana di Milano per migliorare la qualità dell’aria, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e rendere più vivibili le città e i contesti urbani, per la stagione agronomica 2025-2026 (da novembre ’25 a marzo ’26, in base a clima e meteo) porta 10 nuovi progetti di implementazione del verde urbano in 9 Comuni della Città metropolitana di Milano.

In arrivo nel milanese dieci nuovi progetti Forestami

Cusago, Pozzo d’Adda, Rho, Masate e Nerviano entro la fine del 2025, e Villa Cortese, Bareggio, Cambiago, Gessate e Rho entro la primavera 2026.

Cusago ha aperto la stagione con la prima piantagione collettiva lo scorso 22 novembre a cui hanno partecipato circa 100 cittadini per la creazione di un piccolo bosco di 327 piante forestali nell’area di circa 2.760 mq di Cascina Stampa, a cura di Opera in Fiore, cooperativa sociale che si pone come missione l’inclusione sociale di persone svantaggiate, fragili, disabili, detenuti e migranti, attraverso il lavoro, in particolare nel settore del verde.

Sabato 29 novembre Forestami è tornato nuovamente a Pozzo d’Adda dove è in corso un progetto triennale di ingaggio della cittadinanza, grazie al sostegno di Fondazione Alia Falck, in collaborazione con Pares – partecipazione, responsabilità, sostenibilità, società cooperativa. La piantagione collettiva, curata dalla cooperativa La Goccia, ha visto la messa a dimora di un nuovo polmone verde in via Roma, 1.275 alberi, 216 arbusti e un filare di 29 esemplari di ciliegio selvatico e acero campestre, per un totale di 1.691 nuove piante.

Sabato prossimo, il 13 dicembre, gli abitanti di Rho, Masate e Nerviano sono invitati a festeggiare Santa Lucia partecipando alle piantagioni collettive: a Rho, nella frazione di Passirana, in via La Malfa, con la cooperativa Officina, verrà avviata la messa a dimora di un’area boscata di 951 piante; la cooperativa La Goccia guiderà i lavori di piantagione di 260 alberi e arbusti a Masate in zona Villoresi; infine a Nerviano, in via dei Boschi, sorgerà proprio un nuovo bosco di 1.938 piante, a cura della cooperativa sociale Opera in Fiore.

Per registrarsi alle piantagioni collettive, iscriversi ai seguenti link:

Rho https://tinyurl.com/piantagione-collettiva-rho

Masate https://tinyurl.com/piantagione-collettiva-masate

Nerviano https://tinyurl.com/piantagionecollettiva-nerviano

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

I progetti portati a termine

Nel 2026 Forestami arriverà con progetti di implementazione del verde e creazione di nuove aree boscate coinvolgendo le scuole, come a Villa Cortese in via Righi (405 piante, piantagione curata dalla cooperativa Officina), a Gessate in via Monza (761 piante, a cura della cooperativa La Goccia) e a Rho in via Deledda (1.137 piante con la cooperativa Officina). A completare la stagione agronomica ci saranno anche le piantagioni collettive in via De Gasperi a Bareggio (2.440 piante, con la cooperativa Demetra) e il progetto di depavimentazione e successivo ripristino di un ambiente naturale a Cambiago tra viale delle Industrie e via Indipendenza (623 piante, a cura della cooperativa Il Ponte).