In arrivo da Regione 100mila euro per lavori stradali

Per interventi di manutenzione straordinaria in via Bareggio e via Baggio

Nuove risorse per lavori stradali a Cusago. Questo uno dei risultati con l’approvazione in Consiglio regionale degli emendamenti presentati dalla Lega.

«Queste risorse rappresentano un segnale politico forte: la Lega è concretamente al fianco dei territori, ascolta i sindaci e risponde con fatti alle esigenze delle comunità locali con interventi reali che migliorano la vita dei cittadini» lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e promotrice dei cinque emendamenti approvati dall’Aula come parte del bilancio regionale 2025–2027.

Manutenzione straordinaria delle strade

Per il comune di Cusago una boccata di ossigeno con l’erogazione di 100mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade di via Bareggio e via Baggio.