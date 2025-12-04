Un nuovo luogo di comunità si aggiungerà presto allo Spazio Incontro nel quartiere Canazza e al Centro civico Pertini a Mazzafame di Legnano; è il centro civico San Paolo, per cui la giunta comunale, la scorsa settimana, ha approvato la concessione in uso gratuito all’associazione “Quatar ges e non solo Ets” di una porzione non più utilizzata, e infine riqualificata, della sede dell’Agenzia delle Entrate.

In arrivo a San Paolo un nuovo luogo di comunità

L’associazione ha chiesto all’amministrazione di potervi realizzare un progetto che doti il quartiere di un luogo di cui, a oggi, è privo, con le caratteristiche di punto di aggregazione sociale e di spazio polifunzionale pensato, in particolare, per i giovani. Il Centro dovrà rivitalizzare il quartiere coinvolgendo e aggregando i residenti, ma anche realtà locali storiche del territorio quali la contrada San Bernardino, la parrocchia San Paolo e le scuole presenti.

L’associazione, a fronte della concessione gratuita degli spazi e di un contributo di 2mila euro da parte dell’amministrazione comunale, si impegnerà a mantenere la struttura e a realizzare iniziative che spazieranno dai servizi per la comunità locale a laboratori, attività ricreative, convegni e riunioni di quartiere, da mostre ed esposizioni a mercatini, presentazioni di libri e dibattiti. La concessione del Centro è di natura temporanea (6 mesi) e funzionale ad avviare la struttura e a iniziare a farla vivere da parte degli abitanti del quartiere. Gli spazi saranno assegnati a breve all’associazione in modo che con l’inizio del 2026 possano partire le iniziative.

Il commento dell’assessore Bragato