Una Città metropolitana di Milano più verde grazie al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per la forestazione urbana e periurbana del territorio metropolitano.

In arrivo 63mila nuovi alberi per la Città metropolitana di Milano

I due progetti coinvolgono i territori di 19 Comuni con 25 aree di cantiere ( 62,51 ettari) e prevedono, come da avviso ministeriale, la piantagione di 1000 tra piante e arbusti per ettaro, finanziati con una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro.

• 30,12 ettari nei 5 Comuni di Casorezzo, Locate di Triulzi, Peschiera Borromeo, Pozzo d’Adda e San Colombano al Lambro;

• 30.120 tra piante e arbusti.

Il progetto si inserisce all’interno di una visione territoriale generale e di sistema caratterizzata da infrastrutture verdi esistenti e da potenziare. L’obiettivo è migliorare la continuità e la connessione ambientale ed ecologica, individuando nuove aree per la forestazione urbana appartenenti ad ambiti agricoli, situate al margine dell’edificato, in prossimità di linee d’acqua e all’interno di parchi territoriali.

Le piante sono state acquistate dalla Città metropolitana di Milano al vivaio dell’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste; sono autoctone e certificate. I lavori sono stati dati a un raggruppamento temporaneo d’imprese e sono già avviate la cantierizzazione delle aree e le attività propedeutiche alla piantagione, con questa suddivisione:

• Coop. Verbena – piantumazione di 8.188 a Peschiera Borromeo e San Colombano al Lambro,

• Coop. Il Giardinone – 11.632 piante a Locate di Triulzi e Casorezzo;

• Coop. La Goccia – 10.305 piante a Pozzo D’Adda.

PROGETTO 2- LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE LE ISOLE DI CALORE

• 32,39 ettari suddivisi in 19 aree nei 14 Comuni di Basiano, Cambiago, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Lainate, Liscate, Masate, Milano, Nerviano, Paderno Dugnano, Pero, Pieve Emanuele e Segrate;

• 32.393 tra piante e arbusti.

L’obiettivo è aumentare il capitale naturale di un contesto fortemente urbanizzato e densamente popolato per contrastare l’innalzamento delle temperature e le isole di calore attraverso la forestazione, una cosiddetta Nature-based solutions (NBS).

Anche in questo caso, le piante acquistate al vivaio dell’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste rispettano le caratteristiche richieste; i lavori sono stati aggiudicati a un RTI (Società Santamaria Srl e Smei srl) e si è pronti a partire con la piantumazione. In alcuni casi, le prime piante sono già state messe a dimora:

• a Cernusco sul Naviglio, una prima area ospita una piantagione di 2592 piante- ditta Santamaria;

• a Pieve Emanuele, una prima area è stata piantumata con 2039 piante (ditta Smei).

In arrivo, nei prossimi giorni, 3661 piante a Cernusco sul Naviglio e 2957 piante a Pieve Emanuele, per un totale di 11.249 piante.

Contemporaneamente si procede con l’allestimento dei cantieri e le operazioni propedeutiche alla piantagione nei comuni di: Basiano, Cambiago, Cologno Monzese, Masate e Pero, che porteranno ad un totale di ulteriori 7.417 piante.

La Città metropolitana di Milano è orgogliosa di questo risultato e ci tiene a sottolineare come, per cinque anni, si farà carico della manutenzione, annaffiatura ed eventuale sostituzione delle piantine, accertandosi che questo patrimonio cresca e contribuisca a rendere il territorio più verde e resiliente.