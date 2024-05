Il Comune di Rho ha iniziato i lavori per la sostituzione di cinquantacinque panchine presenti sul territorio cittadino: al posto di quelle in legno, ormai ammalorate, vengono posati modelli in metallo.

In arrivo 50 nuove panchine per Rho

Gli ambiti di intervento sono:

Ingresso Cimitero Capoluogo

Parco Ghisolfa

Parco Bormida

Parco Labriola

Parco Castellazzo

Parco Bolzano

Vialetto Capuana/Salvatore di Giacomo

Pronta la sistemazione dei giochi nel parco

L’intervento rientra nel novero di quelli approvati dalla Giunta comunale nella seduta del 5 dicembre 2023 per la riqualificazione del verde cittadino e dei parchi pubblici. Nella sostituzione di panchine nei vari parchi cittadini si sta dando priorità a quelle con i listoni di legno più ammalorati. Il progetto prevede di sostituirle con panchine più moderne, in acciaio zincato, più resistenti ai vandalismi e alle intemperie.

Obiettivo è rendere più accoglienti gli spazi pubblici. L’investimento complessivo è importante, ma il lavoro da fare è ancora molto e la riqualificazione di altre panchine è già in programma. Nelle prossime settimane sono previsti la sostituzione di alcuni giochi nei parchi e la sistemazione di alcune aree verdi.