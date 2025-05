In 700 di corsa per “Dammi il 5” pro Anffas

Prima dell’inizio del lungo ponte festivo ad Abbiategrasso tutti di corsa per solidarietà. Venerdì sera, 30 maggio 2025, terza edizione di "Dammi il 5", gara podistica ludico amatoriale pro Anffas che ha visto alla partenza ben 700 iscritti, un record di partecipanti, considerando anche il bel tempo e la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza. Ricordiamo che il ricavato della manifestazione è destinato a sostegno di Anffas e Fondazione il Melograno.

Sindaco e assessore al nastro di partenza

Tutti al nastro di partenza della Cappelletta di via Stignani, che nel frattempo apre la stagione estiva di eventi, e ritorno nel medesimo posto per una serata in allegria e serenità. A rappresentare l’Amministrazione comunale il sindaco Cesare Nai, gli assessore Roberto Albetti, Valter Bertani e Chiara Bonomi.

Come tutte le iniziative pro Anffas la risposta della gente e delle associazione è sempre altissima, un legame un amicizia con il territorio che si rafforza e rinnova da 40 anni, le quattro decadi di attività della struttura di Strada per Cassinetta

Momento di grande solidarietà

“Riguardo alla corsa di ieri sera un ringraziamento speciale va ad Angelo Lamperti vice presidente della associazione Amici del Melograno che è stato l'infaticabile responsabile di questo importante evento – sottolinea Alberto Gelpi figura e volontario storico dell’associazione - Come Anffas e Fondazione il Melograno il plauso a tutti i volontari e le associazioni amiche che ci hanno dato l’appoggio necessario per rendere bello questo evento. Per Anffas questa marcia é un momento per sentire vicino tanti amici, famiglie e simpatizzanti. È stato bello vedere tanti gruppi podistici partecipare ma non di meno gruppi formati da mamme e famiglie, tutti insieme per un momento di grande solidarietà”.

Il premio al gruppo più numeroso è andato al gruppo sportivo AVIS di Gaggiano con ben 61 partecipanti e al secondo posto il gruppo sportivo AVIS di Casorate primo con 45 partecipanti.