In 500 per dire basta contro ogni forma di violenza

Non è certo passato inosservato il “serpentone rosso” che ieri, domenica 9 novembre 2025, ha attraversato la città di Abbiategrasso per ricordare a tutta la comunità che la violenza, in ogni sua forma e declinazione, è un male che deve essere estirpato. Quasi 500 persone, indossando le pettorine con il numero 1522 del Telefono Donna , hanno risposto con entusiasmo all’invito della Commissione Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso, partecipando alla seconda edizione della “We Run For Rights” , la corsa non competitiva organizzata dal Gruppo La Cappelletta, nata per sensibilizzare sull’importanza di promuovere una cultura che ripudi la violenza di genere.

Targa in memoria di Claudio Zampollo

Prima della partenza, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Simona Posla, alla presenza del sindaco Cesare Nai e dell’assessore allo Sport Beatrice Poggi, ha svelato una targa di riconoscenza e ringraziamento dedicata a Claudio Zampollo, presidente del Gruppo La Cappelletta, venuto a mancare lo scorso giugno.