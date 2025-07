In 500 alla fiaccolata silenziosa per la pace: "No al cattivismo, sì alla fraternità"

In marcia contro la guerra

Cittadini, associazioni e i sindaci del Legnanese in piazza per dire che "cercare di spegnere la guerra con le armi è come pensare di spegnere un incendio con la benzina".

Cinquecento persone in marcia per dire basta alla guerra a Legnano.

Fiaccolata per la pace a Legnano

Tanti sono stati i partecipanti alla fiaccolata silenziosa per la pace andata in scena nella serata di ieri, domenica 13 luglio. La manifestazione, nata da un'idea di Claudio Pio Clemente, referente del Wwf locale, promossa dalle associazioni CiAiutiamo odv, Spazio Ars e BiciPace, sostenuta da tanti sodalizi, cooperative e realtà del territorio e patrocinata dall'Amministrazione comunale, ha preso le mosse da piazza Mercato e si è conclusa in piazza San Magno, dove gli organizzatori e le autorità hanno preso la parola.

"No alle bombe, alla guerra e alla sopraffazione"

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha detto:

"Siamo in un'epoca di cattivismo globale, in cui sembra che solo chi è cattivo riesca a ottenere qualcosa. Ecco perché è importante rimettere i nostri corpi nelle piazze e dire che non tutti la pensiamo così: non è solo con le bombe, la guerra e la sopraffazione che si ottengono le cose, ma anche con la fraternità, l'amicizia, la solidarietà e la pace".

"Chi uccide un bambino uccide il futuro dell'uomo"

Gli ha fatto eco il primo cittadino di Rescaldina Gilles Ielo:

"Io penso che un po' di umanità la stiamo perdendo. Se non ci indigniamo quando leggiamo o ascoltiamo ai telegiornali che dei bambini in coda per ricevere cibo o cure sanitarie vuol dire che qualcosa è andato storto, che stiamo perdendo qualcosa. Chi uccide un bambino uccide il futuro, non di un popolo, ma dell'uomo. E questo non possiamo accettarlo. Perché cercare di spegnere la guerra con le armi è come pensare di spegnere un incendio con la benzina".

"No al riarmo, mandiamo quaderni, cibo e medicine"

Chiaro il messaggio contro il riarmo europeo. Ielo ha proseguito:

"A proposito della destinazione del 5% del Pil al riarmo io dico: non mandiamogli bombe, mandiamogli quaderni, cibo, medicine. È questo ciò che serve lì, non servono le bombe. Sì, impegniamo il 5% ma destiniamolo alla pace".

Presenti otto Amministrazioni del Legnanese

Oltre a Radice e a Ielo, hanno partecipato alla fiaccolata anche i sindaci di Busto Garolfo Giovanni Rigiroli e di Cuggiono Giovanni Cucchetti; a rappresentare San Giorgio su Legnano e Dairago sono stati rispettivamente il vicesindaco Walter Cecchin e il vicesindaco Nicolò Gatti; per Villa Cortese era presente l'assessore alle Politiche educative Tiziana Olgiati; per Canegrate l'assessore all'Edilizia, Urbanistica, Viabilità e Commercio Maurizio Tomio.

Gilles Ielo ha portato i saluti del presidente del Patto dei sindaci dell'Alto Milanese, il sindaco di Canegrate Matteo Modica e ha spiegato:

"Questa sera siamo qui presenti noi ma molti avevano già dato adesione per lunedì (la fiaccolata si sarebbe dovuta tenere lunedì 7 luglio ed è stata poi spostata a domenica 13 a causa del maltempo, ndr), impegni gli hanno impedito di partecipare oggi, ma nei 22 comuni del Legnanese e del Castanese c'è stata una larga condivisione di questa iniziativa, che è trasversale e non ha colore politico. I sindaci hanno molto sentito questo appello, a prescindere dalla loro appartenenza politica".

La parola al presidente della comunità palestinese

Presente anche Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese in Lombardia, che ha denunciato il silenzio e l'indifferenza in cui si sta compiendo lo sterminio del suo popolo.

E ora lo sguardo è alla grande marcia Perugia-Assisi

L'appuntamento ora è a domenica 12 ottobre per la Marcia per la pace Perugia-Assisi. Così il sindaco di Legnano Radice:

"In un mondo in fiamme, vogliamo gridare forte un messaggio di fraternità e amicizia sociale".