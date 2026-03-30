In 200 alla cena di beneficenza contro il cancro infantile

Il service firmato dal Lions club Maggiolini ha sostenuto la ricerca scientifica e le strutture ospedaliere che si occupano di bambini malati di tumore

Una serata all’insegna della solidarietà e della speranza, quella andata in scena sabato e che ha animato l’oratorio di San Lorenzo di Parabiago, dove il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha organizzato un’importante raccolta fondi a sostegno della lotta contro il cancro infantile.

Quasi 200 persone all’evento che ha visto la partecipazione del mondo Lions ma non solo

Il service sostiene la ricerca scientifica e le strutture ospedaliere che si occupano di bambini malati di tumore finanziando cure, attrezzature e progetti di accoglienza per le famiglie. Tutti motivi, questi, che hanno portato numerose autorità lionistiche, fra cui spiccavano gli Officers Distrettuali preposti al Comitato Stefania Ladelfa ed Alessandro Costalonga, il GMT Distrettuale Andrea Arnaudo, il Responsabile del Comitato Cani Guida Gabriele Necchi, il Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco, il DO Franco Rossi, il DO Orietta Piva ed il Presidente del LC San Vittore Olona Gloria Minotto, a partecipare all’evento che ha visto riunirsi quasi duecento cittadini non appartenenti al club. Evento che ha dunque rappresentato un momento di forte condivisione e di profonda sensibilità verso una delle cause più care all’intera famiglia Lions: offrire supporto concreto alla ricerca e ai bambini colpiti da malattie oncologiche.

Un’occasione servita ad illustrare i progetti benefici

Durante la serata, contraddistinta da un clima di viva partecipazione, sono stati anche brevemente illustrati i progetti e le iniziative promosse dai Lions a livello nazionale e locale per sostenere la prevenzione, la cura e l’assistenza alle famiglie coinvolte. Il messaggio di servizio e solidarietà tipico del movimento lionistico ha trovato un’eco potente anche tra i tanti cittadini presenti, testimoniando come l’impegno della comunità possa realmente fare la differenza. La serata ha avuto anche un momento di simpatica animazione gestito dal cerimoniere di Club Ambrogina Pravettoni e dal Cerimoniere Distrettuale e Segretario del Club Patrizia Guerini Rocco, che hanno curato la consegna dei moltissimi premi attribuiti ai presenti.

Il commento degli organizzatori

Il presidente del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini Marco Menghini ha espresso gratitudine per la straordinaria partecipazione:

«È commovente vedere così tante persone unirsi a noi in questa battaglia. Il cancro infantile è una ferita che tocca tutti: insieme possiamo contribuire a dare sollievo, speranza e futuro a tanti bambini. Soltanto quando un Club sa fare squadra si possono ottenere risultati simili quindi un mega grazie anche a tutti i soci che indistintamente hanno aiutato secondo le proprie capacità e possibilità».

I ringraziamenti

La Banca BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, i Fratelli Rossetti ed il Maestro Gianfranco Malchiodi sono stati i maggiori sponsor concreti della serata unitamente a Don Maurilio Frigerio e don Luigi Colombo che hanno fornito la location e quindi a loro va il sentito ringraziamento del Club; non da meno il gruppo di volontari di San Lorenzo capitanati dai due cuochi Angela Ronchi e Eraldo Re Depaolini si sono spesi con entusiasmo per la riuscita della cena ricevendo dai Lions l’attestato di benemerenza concesso in rare occasioni.