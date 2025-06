In 200 alla camminata "Quattro passi nel Roccolo"

Una bella mattinata tra sport e solidarietà. La quinta edizione della camminata "4 passi nel Roccolo", organizzata dal Lions Club Host di Parabiago, ha visto nei giorni scorsi la presenza di circa 200 partecipanti composti da gruppi di podisti, che hanno dato vita ad una vera e propria competizione, e anche di un nutrito gruppo di camminatori, che ha percorso con passo spedito il circuito all'interno del Roccolo. Significativa anche la partecipazione di un gruppo di appassionati di Nordic Walking con le tipiche racchette.

Presente un folto numero di ciclisti con mountain bike

La novità di questo anno è stata rappresentata dalla presenza di un folto numero di ciclisti con mountain bike. Il circuito, già piacevole in sé, è stato valorizzato dal luogo di partenza. Quest'anno, infatti, il via è stato dato a Ravello nello spazio attiguo alla scuola materna. La manifestazione non aveva carattere agonistico, ma sono stati premiati i gruppi più numerosi dì partecipanti e i primi arrivati, maschile e femminile.

Il "grazie" ai partecipanti

Il Lions Club Parabiago Host ringrazia tutti i partecipanti, in particolare il folto gruppo della Atletica Parabiago e il gruppo di ciclisti "Free Bikers". Un particolare ringraziamento agli sponsor che hanno supportato il Club nella organizzazione.

Il ricavato dell'iniziativa andrà alla Cooperativa Cofol

Il contributo di tutti ha permesso di organizzare con successo questa quinta edizione, ma soprattutto di continuare nella raccolta fondi del Lions Club Parabiago Host a favore del service di quest'anno. L'obiettivo del service è quello di sostenere la Cooperativa Cofol, un presidio fondamentale per il nostro territorio, che ogni giorno lavora per dare dignità, opportunità e speranza a ragazzi e bambini con importanti disagi familiari. Grazie all’impegno alla generosità dei soci e dei sostenitori del Club sono stati completati i quattro progetti prefissati: cinque nuove biciclette per gli spostamenti, una donazione per le esperienze all'esterno della cooperativa, una nuova aula multimediale attrezzata con lavagna Lim e pc, due tabelloni da basket e porte da calcio, più innumerevoli palloni, divise e scarpe.