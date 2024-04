In 170 alla cena di beneficenza targata Lions club host

Un'altra significativa occasione di beneficenza. E' quella andata in scena nei giorni scorsi e che ha visto protagonista il Lions club Parabiago host, sceso in campo per la raccolta fondi a favore del Fondo prossimità famiglia.

L'evento con gli chef capitanati da Pino Staglianò

Ad ospitare l'evento a sfondo benefico è stata la sala teatro dell'oratorio Santo Stefano di Parabiago dove 170 persone hanno potuto apprezzare una cena magistralmente preparata dagli chef di Pino Staglianò (Ristorazione Oggi) che ancora una volta ha dato all'associazione il suo importante contributo sia economico sia di impegno. Come riconoscimento di questo impegno il Lions Club Parabiago host ha voluto conferirgli la massima onorificenza lionistica, la Melvin Jones Fellow. I soci del club hanno servito al tavolo tutti gli ospiti. Con le quote di partecipazione alla cena sono stati raccolti circa 3.000 euro.

Spazio anche all'arte

Nel corso della serata è stata organizzata anche una mini lotteria con parte dei premi messi in palio dal pittore Gianfranco Malchiodi, un artista parabiaghese che ha presentato la sua iniziativa benefica: verranno messi in vendita biglietti abbinati a ventiquattro opere del pittore Malchiodi e abbinati ai numeri del superenalotto in tre diverse estrazioni. Il ricavato al netto dei costi vivi verrà destinato al Lions Club Parabiago Host per i service dell'anno in corso, all'Airc e all'associazione Fibrosi cistica.

L'agenda Lions club bost

Il prossimo appuntamento prima della chiusura dell'anno lionistico sarà il 2 giugno con "4 passi nel Roccolo", una camminata nel magnifico parco. L'obiettivo sarà sempre la raccolta fondi per il Fondo Prossimità Famiglia.