Cavallo a spasso per le vie della città: recuperato

Un cavallo a spasso per le vie di Parabiago. Il quadrupede è stato recuperato vicino alla Stazione ferroviaria.

Il cavallo a spasso per le vie della città

Nel pomeriggio di sabato un cavallo è stato trovato "a spasso" in alcuni punti della città di Parabiago. Secondo le ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, che è intervenuta per fermare l'animale, quest'ultimo, a seguito della caduta della donna che lo stava montando, è scappato. Tutto questo è accaduto nel Parco del Roccolo. Da qui lo stallone, che era visibilmente spaventato, si è diretto verso lo scalo ferroviario parabiaghese.

La Polizia ha fermato il quadrupede alla stazione, che al momento del ritrovamento per fortuna era poco trafficata

Diversi i testimoni della sua fuga, che ha toccato le zone abitate e asfaltate. E lo ha fatto fino all'ingresso della stazione, dove lo stesso si è fermato per nutrirsi con l'erba. Una tranquillità la sua che ha permesso agli agenti guidati dal comandante Angelo Imperatori di recuperarlo. La notizia ha naturalmente fatto il giro del paese: la "gita" dell'animale non è infatti passata inosservata. Ma la fuga avrebbe potuto riservare conseguenze ben più gravi, qualora il cavallo avesse percorso arterie più trafficate. Lo stesso è valso per il transito degli utenti che abitualmente frequentano la stazione, che fortunatamente, al sabato, ospita un minore afflusso di persone.