In 130 all'esercitazione a Cantalupo

Maxiemergenza a Cantalupo a Cerro Maggiore, ma è solo un'esercitazione.

Esercitazione

È in corso questo fine settimana la tre giorni di formazione promossa dal comitato di Legnano della Croce rossa italiana che ha coinvolto anche Areu, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La simulazione, che ha visto impegnate circa 130 persone, e che ha riguardato sia i volontari di Legnano che quello di Parabiago.

130 al lavoro

L'esercitazione ha coinvolto circa 130 persone, e ha visto impegnati sia in soccorritori di Legnano che quelli di Parabiago. I lavori hanno preso il via venerdì 31 marzo 2023 con l'allestimento del campo nel parcheggio antistante al cimitero di via Panigatti, a Cantalupo, dove i soccorritori hanno cenato e pernottato belle tende. Ieri, sabato 1 aprile, si sono tenuti i corsi di formazione aggiornamento (sia sui protocolli sanitari che per truccatori e simulatori), e alle 21 è scattata la maxiemergenza, che va coinvolto sette mezzi della Cri, un'automedica, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Oggi nel pomeriggio ci saranno le premiazioni alle 19. E' questa la prima operazione di maxi emergenza dal 2017 organizzata dalla Croce Rossa.