Importanti lavori a Villaggio dei Fiori e Seguro

Al via la prossima settimana i lavori viabilistici al villaggio dei Fiori, con un nuovo attraverso stradale, dossi e l’area a 30 chilometri orari.

Via ai lavori

Salvo precipitazioni meteorologiche, il 2 aprile avranno inizio i lavori relativi all’intervento «Interventi viabilistici nel quartiere “Villaggio dei fiori” e manutenzione straordinaria del sistema di raccolta ed allontanamento acque meteoriche nel parcheggio di Via Barni» ha reso noto l’amministrazione comunale.

Villaggio dei Fiori e Seguro

I lavori avranno una durata di circa 21 giorni. Gli interventi più importanti saranno realizzati al Villaggio dei Fiori. «Verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato in via Catalani, in corrispondenza del civico 19, quale intervento per la moderazione della velocità dei veicoli in transito; una platea rialzata nelle vie Mascagni 9/11, Rossini 14/16, e Turati intersezione via Mascagni». La realizzazione di tali dispositivi a sezione trapezoidale verrà eseguita mediante stesura di conglomerato bituminoso, con pendenza delle rampe dell’8%. Sarà istituita una zona residenziale a velocità limitata a 30 Km/h con opportuna segnaletica verticale agli ingressi del quartiere.

Area 30 e parcheggio

Per quanto riguarda il parcheggio di via Barni a Seguro, dove da tempo venivano segnalati allagamenti, l’intervento previsto permetterà un adeguamento dell’esistente sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, «mediante la realizzazione di ulteriori 2 pozzi perdenti della capacità di circa 9 mc ciascuno, da collegare “in linea” con i pozzi esistenti».

Durante l’esecuzione dei lavori, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e ridurre i tempi di esecuzione, sarà vietata la sosta dei veicoli (0-24) lungo le aree di sosta presenti nei tratti di strada sottoposti all’intervento di realizzazione dei dispositivi di moderazione della velocità (quartiere “villaggio dei fiori”) o per l’accesso dei mezzi d’opera o deposito materiali (parcheggio di Via Barni). Vista l’importanza dei lavori, è possibile anche la chiusura temporanea del transito veicolare di alcune delle strada elencate.