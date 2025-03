A Settimo il "laboratorio di innovazione sociale" di Stripes

Ha preso il via sabato pomeriggio ""Connect the .DOTs", il nuovo "laboratorio di innovazione sociale" promosso dalla cooperativa Stripes con il supporto di Microsoft e Change X a Settimo Milanese.

Alla presenza di sindaco e vicesindaco di Settimo, sabato il progetto è stato presentato e avviato. Si tratta di una serie di laboratori gratuiti dedicati a tutte le età per rimanere al passo con l'innovazione tecnologica.

Connect the Dots

L’iniziativa è ambiziosa e decisamente nuova: il progetto si estenderà per circa un anno, puntando ad un coinvolgimento costante dei cittadini in attività gratuite sul tema del digitale allo scopo di ridurre il divario generazionale tra gli abitanti riguardo l’utilizzo e la comprensione delle nuove tecnologie, con un focus specifico sulla nuova leva dell’intelligenza artificiale.

Laboratorio di innovazione sociale

L’obiettivo finale è quello di proporre un approccio multigenerazionale per favorire una società digitalmente competente e inclusiva e permettere agli abitanti di intendere la città come un frizzante laboratorio di idee e di sperimentazione che risponde alle loro esigenze attraverso le potenzialità del digitale. La città diventa così un ecosistema in divenire, in cui l'innovazione è al servizio dei bisogni reali della società espressi dagli abitanti stessi. A un primo momento istituzionale di presentazione e inaugurazione del progetto, che si è tenuto lo scorso sabato 22 marzo nella Sala Consiliare del Municipio di Settimo Milanese alla presenza dei rappresentanti del Comune, della cooperativa sociale STRIPES e di Microsoft Italia, hanno fatto seguito tre attività laboratoriali digitali gratuite, aperte a tutta la cittadinanza. Presso Palazzo Granaio e Spazio Terraluna, infatti, i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni, i ragazzi e le ragazze tra i 6 e i 12 e gli utenti over 65 hanno esplorato, attraverso il gioco e la creatività, i temi della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Stripes e Microsoft

Il progetto "Connect the .DOTs", infatti, ha l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce di età della comunità con proposte e azioni mirate nei servizi già esistenti sul territorio o con eventi ed esperienze innovative tra cui: laboratori eco-digitali, coding e robotica educativa per un approccio sicuro e creativo alla tecnologia per bambini tra 0-6 anni e i loro genitori; formazione digitale avanzata, dall’uso consapevole dei social e dell’AI al coding con strumenti digitali innovativi per i giovani tra i 6 e i 18 anni e corsi di alfabetizzazione digitale per facilitare l’uso di PC, smartphone e AI nella vita quotidiana e per favorire l’inclusione digitale degli over 65.Oltre a una serie di percorsi educativi e laboratori, il progetto prevede la creazione di un team di ricerca guidato dall’equipe di educatori e pedagogisti di Stripes Digitus Lab (Centro Internazionale di Ricerca e Innovazione sulla robotica educativa e le tecnologie digitali).

Come sottolinea Igor Guida, Vicepresidente di Stripes, Direttore scientifico dello Stripes Digitus Lab e del progetto: “Con Connect the .DOTs vogliamo rendere l’educazione digitale accessibile a tutti, sperimentando anche l’impiego di nuovi approcci specifici e destinati a ogni fascia d’età. Tra i nostri obiettivi c'è anche quello di validare strategie efficaci per ridurre il divario digitale e favorire un uso consapevole della tecnologia con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale. Attraverso la ricerca e la formazione, ci proponiamo di avere un impatto concreto sull'intera comunità di Settimo Milanese e ci auguriamo che questa prima forma di progettualità, realizzata con il supporto dell’Amministrazione locale e di Microsoft e Change X, costituisca un modello ripetibile della virtuosa collaborazione tra realtà del terzo settore, mondo pubblico e privato”.

La Vice Sindaco del Comune di Settimo Milanese, Sara Santagostino Pretina ricorda come “I data, internet, i dispositivi sono nelle nostre mani tantissimo tempo. Sappiamo davvero cosa possono fare, come poterli utilizzare, come farne buon uso? Grazie a questo progetto potremo acquisire nuove consapevolezze! Grazie a chi ha voluto questo progetto (Microsoft), grazie a chi lo ha pensato e messo nero su bianco (Stripes), grazie a tutti coloro che vorranno farne parte!”.

“Crediamo che l’educazione digitale sia la chiave per un futuro più inclusivo e sostenibile, e siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto” ha concluso Robert Zielonka, Community Affairs Manager di Microsoft Italia.