Impianto per scongiurare gli allagamenti

Un importante impianto per salvaguardare il Comune da eventuali allagamenti. La società Cap in questi giorni ha collaudato e attivato l’impianto di sollevamento delle acque meteoriche costruito in via Antebiago a Gudo Visconti.

«Il sistema ha la funzione di alleggerire la rete fognaria posta a monte e quindi mitigare il rischio di allagamenti», questa in sintesi la funzione principale che deve svolgere l’impianto.

Operativo dopo 14 anni

«Un’iniziativa voluta fortemente, già dal 2011. Come per lo spostamento dell’elettrodotto nel 2018, ecco un’opera di vitale importanza per il nostro paese – spiega il sindaco di Gudo Omar Cirulli - L’impianto di sollevamento delle acque meteoriche ha avuto un costo di quasi 1,5 milioni, interamente a carico di Cap, che mantiene proprietà e gestione della struttura. Non abbiamo mai smesso di credere alla possibilità di ottenere questo investimento, andando a bussare con decisione alle porte della società, così da ottenere un manufatto che potesse iniziare a dare risposte alle utenze coinvolte negli allagamenti posti a monte dell’area su cui sorge l’impianto. Vigileremo le attività della struttura, nella speranza che tutto funzioni a dovere. Una dimostrazione di come i fatti superino le parole, di come il lavoro in silenzio possa portare al raggiungimento di taluni obiettivi».

II primo cittadino è molto soddisfatto del risultato raggiunto dopo tanti anni :