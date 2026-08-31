Impacchi e laser per pulire la fontana di piazza Visconti

Entra nel vivo il restauro della fontana in marmo rosa di Verona di piazza Visconti a Rho, donata alla città agli inizi degli anni Trenta del secolo scorso dal podestà Eraldo Bonecchi per abbellire la piazza di fronte al neonato Municipio.

Già pulite le vasche, ora sarà la Soprintendenza alle Belle Arti a scegliere quale tecnica portare avanti per il restauro conservativo dell’opera

Le incaricate del Restauro dello studio «Arte Srl di Pavia», cui è affidato l’incarico, stanno effettuando una delicata pulitura per rimuovere il calcare che ricopre la superficie della fontana. Le restauratrici applicano della carta velina su una piccola porzione di marmo, quindi spruzzano un particolare prodotto che ammorbidisce il calcare, poi proseguono con il bisturi, millimetro per millimetro, per garantire la pulitura delle superfici. si stanno anche realizzando prove di pulitura con il laser, che garantirebbe tempi più rapidi ma richiede procedure particolari. Sarà ora la Soprintendenza alle Belle Arti a scegliere quale tecnica portare avanti per il restauro conservativo dell’opera. «E’ davvero un lavoro certosino. Sono già state pulite le vasche, rimuovendo i depositi esistenti. Attendiamo nei prossimi giorni l’idraulico per capire se sia possibile rimettere in funzione i getti d’acqua – afferma Alessia Silvetti, direttore lavori del cantiere, che ha curato il progetto esecutivo – La Soprintendenza dovrà valutare come procedere nelle prossime fasi.

Il cantiere dovrebbe terminare entro ottobre, ma occorre considerare il meteo e i tempi tecnici della Soprintendenza

Il cantiere dovrebbe terminare entro ottobre, ma occorre considerare il meteo e i tempi tecnici della Soprintendenza. La struttura è sana, ci sono solo piccole fratture che andranno consolidate in profondità. Se trovassimo parti basculanti, che finora non abbiamo intravisto, andremo a intervenire. Tutte le cavillature date dall’erosione del marmo saranno stanate e stuccate»

L’assessore Valentina Giro: “Vedere all’opera le restauratrici è davvero qualcosa di unico: un lavoro delicato e paziente”

Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore Valentina Giro, insieme alla dirigente dei lavori pubblici Annapaola Menotti hanno visitato il cantiere. «Per dare completezza alla riqualificazione della piazza occorre valorizzare gli elementi storici dell’area, per il futuro andranno previsti dei piani di manutenzione – commenta l’Assessora Valentina Giro – Vedere all’opera le restauratrici è davvero qualcosa di unico: un lavoro delicato e paziente che unisce amore per il passato e sguardo al futuro. Lavoriamo in sintonia con la Soprintendenza, per far tornare all’originario splendore la fontana, riattivandone i getti. Un’altra fonte d’acqua, accanto alla fontana lineare più moderna e colorata»