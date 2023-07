Ilaria Losa naviga sull'Amerigo Vespucci

La nave a vela Amerigo Vespucci è uno dei più grandi vanti italiani, e l’1 luglio è partita per il secondo giro del mondo della sua storia dopo quello compiuto a cavallo del 2002 e del 2003.

L'arlunese Ilaria Losa sull'Amerigo Vespucci

Questa volta, però, il viaggio della nave ha qualcosa di ancora più speciale, perché a bordo della nave è salita anche Ilaria Losa, cittadina di Arluno e membro della Marina da 10 anni, che con la sua divisa «sale e pepe» porterà l’orgoglio del comune in giro per il mondo.

Ilaria, attualmente in sosta a Las Palmas de Gran Canaria, ha raccontato l’inizio della sua avventura in Marina, coronata dal viaggio sull’Amerigo Vespucci.

La passione di Ilaria per il mare e la navigazione

Ha affermato Losa:

"Ho sempre avuto una grande passione per il mare e la navigazione. Dieci anni fa, aprendo casualmente il computer, ho trovato un annuncio di partecipazione ad un concorso, e ho deciso di provarci".

Da lì è iniziata la sua scalata, che l’ha portata a raggiungere il ruolo di Sottocapo di Seconda Classe. Durante il suo percorso, Ilaria ha scelto di ricoprire il lavoro di cuoca della Marina.

"Mi è sempre piaciuto cucinare, dunque quando è arrivato il momento di scegliere cosa fare ho deciso di entrare in cucina" ha raccontato.

Sull'Amerigo Vespucci fino al 2025

L’Amerigo Vespucci è salpata l’1 luglio dal porto di Genova e per 20 mesi, fino al febbraio 2025, svolgerà un itinerario attraverso tutto il globo, diviso in 31 soste sparpagliate in 28 diversi Paesi.

Ma, compiendo un viaggio di questa portata, Ilaria non sente la nostalgia di casa?