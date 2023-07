A 22 anni in Africa per aiutare i bambini

Arluno vanta un altro abitante d’eccezione. Francesca Lionetti, 22enne arlunese appena laureata, ha trascorso un mese a Thika, in Kenya.

La scelta di Francesca per aiutare i bambini in Africa

Francesca ha collaborato con Action for Children in Conflict, associazione kenyota che ospita ragazzi presi dalla strada, che provengono da contesti sociali e familiari degradati e conflittuali e non hanno la possibilità di andare a scuola.

Francesca ha spiegato di aver conosciuto questa iniziativa attraverso la sua università:

"Ho scoperto questa associazione grazie a dei ragazzi della facoltà di medicina dell’Università Statale di Milano che sono stati i primi volontari esteri, aprendo la strada a tutti i ragazzi che li hanno seguiti. Ogni mese partono infatti dai tre ai cinque nuovi volontari. Io ho un po’ un sogno nel cassetto: alle elementari era venuta una signora a parlare della sua esperienza in Costa d’Avorio, quindi da quando ho nove anni ho sempre avuto questo desiderio di partire".

La sua giornata tipo

Francesca è poi entrata nel dettaglio di una giornata-tipo al centro di Action for Children in Conflict:

"Prima di partire con gli altri volontari abbiamo progettato delle attivià che poi abbiamo adattato alla routine del centro. Oltre ad organizzare dei giochi per i ragazzi, abbiamo realizzato dei lavori manuali, parte dei quali con il fine di venderli sul market che aiuta a sostenere alcune spese del centro".

"Mi hanno mostrato la bellazza della semplicità"

Alla fine di un’esperienza di questo tipo, si delinea in chi la vive un’idea di cosa sia il volontariato, per Francesca è: