Il wrestling sbarca a Cornaredo

Una nuova disciplina si aggiunge al già ampio e variegato panorama sportivo di Cornaredo. Dopo l’assaggio con l’esibizione durante la festa del paese, inizia ufficialmente la sua attività in città la Total Combat Wrestling.

Wrestling

Al Centro Sportivo Pertini di Cornaredo, infatti, è stato realizzato un ring montato in modo permanente pensato per soddisfare tutte le esigenze degli appassionati e degli atleti di wrestling.

La nuova installazione permetterà di realizzare corsi ed eventi, il primo dei quali, intitolato «C'era una volta il Wrestling», si terrà sabato 19 ottobre, in occasione del diciottesimo anniversario dell'associazione.

Centro sportivo Pertini

Il presidente della TCW, Jacopo Galvani, ha espresso profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo. «L'apertura di questo nuovo polo rappresenta un passo fondamentale per la crescita della Total Combat Wrestling. Finalmente abbiamo una sede stabile dove poter svolgere allenamenti, eventi e attività promozionali. Ringrazio il Comune di Cornaredo per il supporto e la collaborazione».

«La collaborazione tra la Total Combat Wrestling e il Comune di Cornaredo è stata determinante per la realizzazione di questo progetto. L'amministrazione comunale ha lavorato alacremente per garantire che il Centro Sportivo Pertini fosse adeguato alle necessità del nuovo polo, assicurando al contempo il massimo rispetto delle normative di sicurezza e l'ottimizzazione degli spazi» fanno sapere dall’associazione sportiva.