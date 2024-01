Il volontariato in lutto per la morte di Carlo Nebuloni

Il mondo del volontariato di Bareggio è in lutto per la morte di Carlo Nebuloni.

Volontariato in lutto per la morte di Nebuloni

L’uomo, amatissimo e molto apprezzato in paese, è venuto a mancare martedì 23 gennaio 2024 all’età di 71 anni. Per anni, in passato, volontario dell’associazione Amici del Parco Arcadia, è stato colonna portante dell’Auser di Bareggio, che oggi lo commemora con grande affetto e commozione.

Era vice responsabile del servizio Nonno Amico e da 20 anni faceva parte del direttivo dell’associazione.

I funerali laici si terranno domani, venerdì 26 gennaio, alle 10 alla Casa funeraria di via Manzoni a Bareggio.