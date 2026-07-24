Il Vigile del Fuoco Fabio Mantovani lascia il servizio dopo 30 anni per raggiunti limiti di età

«Ha affrontato interventi di ogni genere, portati a termine con professionalità e sensibilità nei confronti di tutte le persone coinvolte. È riuscito a trasmettere senso di responsabilità e di impegno. Tutto il Distaccamento lo ringrazia per averci aiutato ad aiutare»

Dopo 30 anni di servizio, il Vigile Volontario Fabio Mantovani lascerà il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corbetta, per il raggiungimento del limite di età operativo. Una vita di impegno e di dedizione a favore della comunità. Nei giorni scorsi i suoi colleghi e l’Amministrazione comunale lo hanno festeggiato e ringraziato a nome di tutta la città, prima del suo collocamento a riposo.

Il suo lungo impegno

«La sua “avventura” è iniziata a metà anni ’90 come allievo, dal giorno 31 ottobre 1996 con Decreto Ministeriale è stato inquadrato come Vigile Volontario. La storia è continuata negli anni con il passaggio da Vigile ad autista e infine Vigile Anziano – ricorda Francesco Turati, Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Corbetta – Nel corso di questi 30 anni ha affrontato interventi di ogni genere, dal gatto sulla pianta a incendi complessi o incidenti importanti, portati a termine con professionalità e sensibilità nei confronti di tutte le persone coinvolte. È riuscito anche nella semplicità della frequentazione del Distaccamento a trasmettere il senso di responsabilità e di impegno che contraddistingue il Vigile del Fuoco. Tutto il Distaccamento lo ringrazia per averci aiutato ad aiutare».