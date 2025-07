Il vice allenatore del Napoli in visita in municipio

UN RITORNO GRADITO

Cresciuto a Magnago, Cristian Stellini vive da tanti anni in paese, dove aveva cominciato a tirare i calci al pallone. Anche stavolta ha sfruttato i ritagli del proprio tempo libero per dare buoni consigli all'Amministrazione comunale e fare un giro di ricognizione delle strutture sportive

Una piacevole consuetudine, un'amicizia che si rinnova e persino uno sguardo sullo stato di salute del Comune. Il vice allenatore del Napoli calcio, Cristian Stellini, ha incontrato giovedì mattina il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti per l'ormai consueto scambio di saluti.

Stellini in visita in municipio per fare il punto sullo stato di salute del paese

Cresciuto a Magnago, Stellini vive da tanti anni in paese, dove aveva cominciato a tirare i calci al pallone tra le fila proprio della Vanzaghellese. Anche stavolta ha sfruttato i ritagli del proprio tempo libero per dare buoni consigli all'Amministrazione comunale, specie sul fronte della manutenzione delle strutture sportive ma anche nel sociale, dato che è socio della Pro Loco.

"Mi piace dedicare del tempo per la mia comunità"

Nel tempo libero, ha scandito il diretto interessato, «mi piace dedicare del tempo per la mia comunità. Spesso faccio un giro di ricognizione nelle strutture sportive. E il mio impegno si traduce anche nelle interessanti attività proposte dalla Pro Loco. Ma il vero motivo che mi spinge a stare qui è quello dei legami con le persone con le quali sono cresciuto».

Il rapporto con Giuseppe Conte

Quanto al rapporto che lo lega all'allenatore Antonio Conte, ha dichiarato, «è un privilegio poter lavorare a fianco di un professionista del genere. Ormai da tanti anni, lo vivo sempre come una nuova esperienza. Si impara sempre da professionisti di alto livello. C'è un bel rispetto reciproco, che è alla base dei gruppi di lavoro. Questa deve essere la prerogativa».

Una visita certamente gradita

Ma la visita di ieri è stata certamente gradita dalle parti del Palazzo, come dimostrano le parole usate dal primo cittadino vanzaghellese.

«Quello di Cristian è stato un gradito ritorno in paese. Lo conosco personalmente e, ogni volta che gli è possibile, dedica il suo tempo libero in favore della nostra comunità. Dal «check» delle strutture sportive alle iniziative della Pro Loco. Oltre ad essere un professionista, lui è una persona che rimane legata alle sue radici e origini».

E' cominciato intanto il ritiro della squadra

In questi giorni il protagonista della visita in municipio è in ritiro con la squadra a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto Adige, dove è in corso la preparazione in vista della prossima stagione calcistica.