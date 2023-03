Il valore fondamentale dell’oro blu

Carenza d’acqua, siccità, perdita di ghiacciai, crisi alimentare e produzione di energia a rischio: sono solo alcune delle conseguenze della crisi idrica provocata dagli impatti del cambiamento climatico.

Per valorizzare il tema della sostenibilità

I cittadini su queste tematiche possono intervenire cercando di modificare i loro comportamenti, per una crescita più sostenibile. L’Amministrazione di Gaggiano ha invitato giovani, nonni, famiglie e tutti i cittadini a celebrare la Giornata mondiale dell’acqua con un’iniziativa originale, quella che si è tenuta domenica per pulire le rogge ed i fossi, un’azione utile per il bene comune. L’operazione si è svolta domenica mattina, 26 marzo 2023, con tutti i volontari che hanno partecipato muniti di stivali, guanti e tanta voglia di lavorare. Risultato: una buona partecipazione che rimarca il senso di responsabilità delle persone e la voglia di adottare comportamenti sostenibili.

Le parole dell'assessore

«Un ringraziamento ai volontari e alle Gev che domenica, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua celebrata lo scorso 22 marzo, hanno dedicato qualche ora alla comunità e contribuito a ripulire la Gambarina ed il viale del cimitero. Mi sono unita anch'io a questa raccolta, come faccio sempre, e quanto rinvenuto in questa roggia ha dell'incredibile – ha affermato l’assessore all’Ambienta Marzia Zucca - Sacchi della spazzatura, lattine, bottiglie e oggetti vari che non dovrebbero finire in una roggia ma che la maleducazione, l'inciviltà e il menefreghismo fanno finire in acque vive, abitate da pesci e animali vari e con le quali annaffiamo i campi che ci danno cibo».

I Comuni di Gaggiano, Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo (che qualche anno fa hanno creato un assessorato all'ambiente condiviso, per proporre iniziative ed incontri volti a sensibilizzare sia gli enti superiori, sia i cittadini circa il grosso problema degli abbandoni di rifiuti sui territori) hanno organizzato una serie di eventi ognuno nel proprio comune.