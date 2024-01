Il trio di fiati dell'Orchestra Haydn torna protagonista durante i Pomeriggi musicali a Legnano.

Via al terzo appuntamento

Terzo appuntamento domenica 7 gennaio, alle 16, a Legnano con i “Pomeriggi musicali”, la rassegna musicale organizzata dal Comune nei vari quartieri della città: a esibirsi nell’auditorium della scuola media Franco Tosi (via Santa Teresa, 35) sarà il trio di fiati dell’Orchestra Città di Legnano Haydn composto da Danilo Zaffaroni (fagotto), Claudio Andrea Balletti (oboe) e Pier Angelo Prandoni (flauto).

La scaletta

Le iniziative saranno tutte ad ingresso libero. Cinque i brani in programma: Trio in sol minore – Antonio Vivaldi; Trascrizione d’arie d’opera – Wolfgang Amadeus Mozart; Trascrizione da pezzi per pianoforte – Edvard Grieg Affabulando (Una favola di Esopo con musica e narrazione) – Danilo Zaffaroni e Trascrizione d’arie “Nessun dorma”, “Un bel dì vedremo” – Giacomo Puccini.

I protagonisti

Ad eseguire i brani saranno:

-Danilo Zaffaroni ha conseguito i seguenti diplomi di Fagotto (1987, classe M.o L. Brandolini). Composizione (1994, classe M. o U. Rotondi) e Musica elettronica (1998, classe M.o R. Sinigaglia), tutti presso il Conservatorio di musica di Milano “G. Verdi”. In qualità di strumentista ha collaborato con orchestre quali: Angelicum e RAI di Milano, “Meditteranean Symphonic” Orchestra, Orchestra “Stabile” di Como tenendo diversi concerti sinfonici e cameristici oltre che in Italia anche in Europa. Come autore ha avuto esecuzioni di propri lavori sia in Italia sia all’estero.

-Claudio Andrea Balletti, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G.Verdi” di Milano, diplomandosi brillantemente in Oboe nel 1990. Ha proseguito gli studi all’Accademia Europea di Musica di Erba. Tra il 2009 e il 2011 ha fatto parte stabilmente dell’orchestra del musical La Bella e la Bestia, spettacolo prodotto da Stage Entertainment e rappresentato nei teatri Nazionale di Milano e Brancaccio di Roma, riscuotendo un enorme successo di critica e pubblico. Ha compiuto, inoltre, gli studi di Composizione e nel novembre 2016 ha partecipato al corso di “Tecnica di Composizione Musicale per il Cinema”.

-Pier Angelo Prandoni, diplomato in flauto traverso e didattica della musica a Milano. Si è specializzato successivamente nel repertorio barocco con strumenti originali. Da diversi anni fa parte del gruppo di musica Klezmer Agorà Ensemble, collabora con il coro Kol Hashorim. Suona regolarmente, utilizzando sia il flauto che l’ottavino, con le orchestre F.J. Haydn di Legnano, Microkosmos e Amadeus.

Il calendario dei prossimi concerti

Definiti intanto i prossimi concerti dei pomeriggi musicali. Ecco la programmazione:

-11 febbraio alle 16 – chiesa di San Pietro

“Quartetto d’archi” dell’Accademia Concertante di Milano con la partecipazione straordinaria del Maestro

Lorenzo Meraviglia

Musiche di W.A. Mozart, J.Haydn e altri

-10 marzo alle ore 16.00 – auditorium scuole Bonvesin

Quartetto di arpe “Arpe Diem” con Davide Burani, Federica Sainaghi, Donata Mattei e Morgana Rudan

Musiche di Giuseppe Verdi - Antonio Vivaldi - Peter Ilijtsch Tschaikowsky - Peter Ilijtsch Tschaikowsky -

Ernesto Lecuona - Georges Bizet.