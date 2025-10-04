Il Tresartes pronto a riaprire i battenti: “Restituito uno spazio vivo”

Dopo un lungo silenzio, e polemiche ancora più lunghe dai toni talvolta shakespeariani, il teatro Tresartes di Vittuone riapre finalmente le sue porte.
Il Tresartes pronto a riaprire i battenti
L’annuncio, attesissimo, segna un momento importante per il territorio, dato che la struttura era chiusa ormai dal lontano 2021. Così ha dichiarato il sindaco Laura Bonfadini:
«Riaprire le porte del Tresartes significa restituire alla nostra cittadinanza uno spazio vivo, dove le emozioni trovano voce, dove le storie prendono forma e dove il pubblico può tornare a sentirsi parte di qualcosa di più grande».
La nuova stagione, curata dal Centro Teatro dei Navigli, propone un cartellone capace di unire nomi celebri e produzioni contemporanee, con l’obiettivo di rendere il teatro un punto di riferimento stabile e inclusivo.
«Una stagione fatta di risate, riflessioni, musica, parole e sguardi che si incrociano tra palco e platea» ha aggiunto la prima cittadina, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel riportare a Vittuone «un’offerta culturale di qualità, accessibile e capace di parlare a tutti».
Ad inaugurare il nuovo corso sarà un evento speciale: venerdì 24 ottobre alle ore 21 saliranno sul palco I Legnanesi con lo spettacolo Ricordati il Bonsai: Rivista all’italiana. Se l’inaugurazione placherà le controversie passate, è però ancora da vedere.