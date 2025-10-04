Il Tresartes pronto a riaprire i battenti: “Restituito uno spazio vivo”

Dopo un lungo silenzio, e polemiche ancora più lunghe dai toni talvolta shakespeariani, il teatro Tresartes di Vittuone riapre finalmente le sue porte.

L’annuncio, attesissimo, segna un momento importante per il territorio, dato che la struttura era chiusa ormai dal lontano 2021. Così ha dichiarato il sindaco Laura Bonfadini:

La nuova stagione, curata dal Centro Teatro dei Navigli, propone un cartellone capace di unire nomi celebri e produzioni contemporanee, con l’obiettivo di rendere il teatro un punto di riferimento stabile e inclusivo.

«Una stagione fatta di risate, riflessioni, musica, parole e sguardi che si incrociano tra palco e platea» ha aggiunto la prima cittadina, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel riportare a Vittuone «un’offerta culturale di qualità, accessibile e capace di parlare a tutti».