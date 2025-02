Il tradizionale falò della Giobia non si farà

Anche quest'anno, Rescaldina dovrà rinunciare al tradizionale falò della Giobia.

Niente falò della Giobia a Rescaldina

Fino all'ultimo la Pro Loco ha sperato di poter proporre l'iniziativa che ha sempre richiamato un gran numero di rescaldinesi e proprio nei giorni scorsi il sindaco Gilles Ielo aveva spiegato il quadro normativo sui fuochi tradizionali, sottolineano come l'Amministrazione comunale avesse accolto la richiesta avanzata dall'associazione cittadina, con un occhio di riguardo alla qualità dell'aria. Queste le parole del primo cittadino:

"La Pro Loco ha inoltrato una richiesta per il falò e visto che un decreto ministeriale dello scorso dicembre sdogana i fuochi tradizionali dalla legge del 2024 sullo smaltimento rifiuti, che lo scorso anno abbiamo voluto pedissequamente osservare, abbiamo accolto la richiesta; l’evento è previsto per domenica 2 febbraio 2025 al parcheggio di via Gramsci, concesso che i valori di emissioni di Co2 rimangano sotto il livello di emergenza. Non patrocineremo l’evento perché manteniamo la linea che abbiamo sempre avuto sull'inquinamento, ma questo non va contro la tradizione, anzi l'evento si potrà fare".

La Pro Loco ha rinunciato per "difficoltà logistiche"

Nel primo pomeriggio di oggi, l'annuncio del presidente della Pro Loco Franco Dringoli:

"Purtroppo, nonostante il nostro impegno nel cercare di organizzare l'evento, alcune difficoltà logistiche non ci permettono di svolgerlo come previsto. Ci dispiace molto per l'inconveniente e ringraziamo tutti per la comprensione. Confidiamo di poter riproporre l'iniziativa nel futuro!".

Nella foto di copertina: una vecchia edizione del falò della Giobia