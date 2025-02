Falò della Giobia, si farà... se l'aria sarà buona

Falò della Giobia a Rescaldina, l'evento si farà a seconda delle condizioni atmosferiche.

Quest’anno potrebbe tornare la tradizione del Falò della Giobia a Rescaldina. Con l’evento a cura della Pro Loco.

Il sindaco Gilles Ielo ha spiegato le condizioni:

"La Pro Loco ha inoltrato una richiesta per il falò e visto che un decreto ministeriale dello scorso dicembre sdogana i fuochi tradizionali dalla legge del 2024 sullo smaltimento rifiuti, che lo scorso anno abbiamo voluto pedissequamente osservare, abbiamo accolto la richiesta; l’evento è previsto per domenica 2 febbraio 2025 al parcheggio di via Gramsci, concesso che i valori di emissioni di Co2 rimangano sotto il livello di emergenza. Non patrocineremo l’evento perché manteniamo la linea che abbiamo sempre avuto sull'inquinamento, ma questo non va contro la tradizione, anzi l'evento si potrà fare".