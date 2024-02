"Il teatro è l'arte dell'inclusione": premiata la cooperativa Fiore che ride

"Il Teatro è arte e l’arte contiene inclusione, accoglienza, espressione di sé contaminazione. Quando l’arte teatrale viene promossa da soggetti capaci di farne occasioni di cittadinanza attiva e di integrazione sociale, la portata della sua azione diviene illimitata". Con questa motivazione sabato scorso è stato assegnato il premio Panettone d'oro alla cooperativa Il fiore che ride di Castano Primo.

Premiata la cooperativa Il Fiore che ride

Fiore che Ride Cooperativa ETS è una realtà storica del territorio dell’Altomilanese. A Castano Primo dal 2021 gestisce tutte le attività artistiche e a carattere sociale del Centro Polivalente “Auditorium Angelo Paccagnini”, importante spazio della vita culturale del territorio. Sabato 3 febbraio a Milano al Teatro Franco Parenti ha ricevuto un importante riconoscimento per la propria attività socioculturale. Il Premio alla Virtù Civica è un’iniziativa del Coordinamento Comitati Milanese, realizzata con la collaborazione di importanti associazioni e realtà milanesi che nel corso degli anni hanno creduto nel progetto e aderito alla manifestazione.

La progettazione

E’ il progetto di gestione integrata dell’Auditorium Angelo Paccagnini, ideato e realizzato grazie alle competenze di persone che hanno maturato esperienze importanti nel mondo della disabilità e della promozione artistico - culturale. Alla gestione della struttura e

all’organizzazione delle attività, partecipano intensamente persone con disabilità, che svolgono mansioni dedite all’accoglienza del pubblico, ai servizi di biglietteria e maschere, alla gestione del bar, all’assistenza tecnica, alla cura del decoro della struttura. Ad oggi, sono otto le persone con fragilità che faticano a trovare spazio nel mondo del lavoro, assunte con un regolare contratto dalla Coop.

Fiore che ride

Per la formazione e il loro inserimento, nelle dinamiche lavorative operano a sostegno figure qualificate e soci volontari che li aiutano a raggiungere un adeguato grado di autonomia. Fiore che Ride Ets, è una cooperativa sociale di tipo A + B e conta circa 80 associati: tra soci lavoratori, soci volontari e sostenitori. Per l’impronta innovativa e la forte valenza inclusiva, il progetto è stato fin dall’inizio sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Castano Primo, che ha saputo cogliere le sue potenzialità per ottenere un significativo rilancio della struttura e per far ritornare la gente a vivere il teatro.

Le attività proposte

Tra le attività proposte stagione teatrale, da ottobre a maggio. Spettacoli di teatro Musica – Danza – Teatro Ragazzi e Family

Scuole a Teatro matinée per le Scuole Eventi in collaborazione con realtà associative del territorio: convegni, seminari, attività laboratoriali, spettacoli promossi da LILT – CASETTA LULE – FONDAZIONE AUREA –AUSER/FILO ROSA – ECOISTITUTO DEL TICINO - GRANDE CASA - DISABILITA’- AZIENDA SOCIALE - ANPI E SPI/CGIL.