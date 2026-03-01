Il talento di Graziano conquista il palco di The Voice

Ha partecipato alla quarta edizione gareggiando nella squadra del duo coach Clementino e Rocco Hunt

Rosate, il piccolo comune del milanese, può vantare un giovane talento che si è fatto notare su un palcoscenico nazionale: Graziano Caforio, 14 anni, ha infatti partecipato alla quarta edizione di The Voice Kids (appena terminata su Rai 1), gareggiando nella squadra del duo coach Clementino e Rocco Hunt, vivendo un’esperienza intensa e formativa che ha portato un po’ di orgoglio anche nella sua comunità, un’avventura terminata in semifinale.

Prima esperienza Tv

Per Graziano si è trattato della prima vera avventura televisiva, nonostante sia già in un certo senso un veterano dei palchi locali.

«È stata un’emozione grandissima, difficile da descrivere a parole – racconta il giovane artista – Sono state settimane intense ma bellissime, soprattutto per il rapporto con i coach e per il modo in cui ho potuto confrontarmi con loro».

Una passione fin da piccolo

Il canto accompagna Graziano fin da piccolissimo: ha iniziato a cantare a soli quattro anni e oggi fa parte del Coro delle Stelle, altra realtà musicale locale che proprio di recente ha celebrato i suoi vent’anni di attività. Un ambiente che gli ha permesso di crescere artisticamente e di coltivare la passione per la musica insieme ad altri giovani. Fondamentale nel suo percorso è stata la sua insegnante di canto, Katy Desario, che venuta a conoscenza dei provini del programma gli ha suggerito di partecipare, seguendolo e supportandolo durante tutta la procedura. Tra i ricordi più belli c’è sicuramente il momento in cui ha scoperto di essere stato selezionato: a comunicarglielo è stata la stessa conduttrice Antonella Clerici con una simpatica sorpresa direttamente a scuola.

Nonostante l’esperienza televisiva, Graziano dimostra una maturità non comune per la sua età. Se da una parte non esclude di tornare in televisione, dall’altra è molto chiaro su ciò che desidera davvero:

«La carriera in tv non è la vita che immagino per me, preferisco la musica da ballo, mi piace far divertire la gente e partecipare alle serate».

Un obiettivo che parla di personalità più che di desiderio di notorietà, e che racconta di un ragazzo con le idee già ben definite. Parallelamente alle lezioni di canto e alla musica, Graziano sta anche seguendo un percorso per diventare parrucchiere, mantenendo aperte più possibilità per il futuro.

Un approccio concreto che trova il sostegno della famiglia: mamma Antonella commenta ironicamente, ma non troppo: «Potresti fare entrambe le cose». Insomma, un piede a terra e uno sul palcoscenico sotto i riflettori della ribalta.