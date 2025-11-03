Il sogno di Gaia: un’auto per vivere in libertà

Una storia di quelle che ti stringe il cuore e ti fa riflettere, l’amore incondizionato di una famiglia che vuole fare vivere una vita più confortevole alla loro figlia.

Gaia, ragazza 19enne di Abbiategrasso, ha un sogno semplice ma importantissimo: potersi spostare liberamente ogni giorno. Lei non è autosufficiente, dopo un ultimo problema di salute a causa di tracheostomia è in carrozzina elettronica, una vita non semplice, soprattutto per chi come il suo papà Michele Recchia gli è sempre accanto per non fargli mancare nulla.

Sostegno della comunità

Una semplice iniziativa per aiutare una giovane ragazza a vivere meglio. La 19enne cerca il sostegno della comunità per un veicolo adattato alle sue esigenze.

“Per noi è fondamentale avere un veicolo per muoversi , essere autosufficienti e non dover dipendere da nessuno, spostarsi per andare ad un concerto, ad una visita medica, è imprescindibile avere un mezzo idoneo con tutti i presidi salvavita necessari – ci spiega il padre Michele – L’auto che abbiamo adesso deve essere cambiata, perché ha già percorso oltre 300mila chilometri, noi non possiamo rimanere senza un mezzo. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad acquistare avere una possibilità in più per muoversi in comodità durante i viaggi con un mezzo accessibile e allestito appositamente per poter contenere tutti i suoi presidi – prosegue – Ringrazio tutti coloro che potranno e vorranno supportare questa iniziativa”.

Auto attrezzata

Un’auto con tutti i presidi necessari ha un valore elevato, si aggira sui 35milano euro a seconda dell’allestimento, ma questo potrebbe notevolmente migliorare le condizioni di vita di Gaia.

“Sono molte le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno, ora da quando ha subito la tracheostomia deve essere sempre assistita – ci spiega il papà – non può essere mai lasciata sola e abbiamo dovuto assumere una badante che possa assisterla”

Gaia ha bisogno di un piccolo supporto e aiuto da parte di tutti noi, per permetterle di continuare a sognare e viaggiare con più libertà, senza limiti, accessibile, sicuro e comodo. Ogni gesto, anche il piccolo, può davvero cambiare la sua vita. Aiutiamo Gaia e papà Michele, donando un pizzico felicità e libertà.

L’intervento del sindaco

“Gaia è una ragazza molto tosta e determinata che tutti ad Abbiategrasso conoscono – sottolinea il sindaco Cesare Nai, lieto di accogliere questo appello – è molto importante sostenere lei e la sua famiglia perché possa continuare ad uscire, a spostarsi, a creare relazioni, alleviando i familiari da questa preoccupazione di natura economica. Con lei, l’intera comunità ha l’occasione di mostrarsi concretamente solidale e inclusiva”

Per chi volesse dare una mano questo è il link dove effettuare la donazione: https://www.gofundme.com/f/una-macchina-gaia