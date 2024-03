Festa alla Rsa Perini di Rho per gli 82 anni di Ambrogio Pravettoni. Presenti il sindaco Orlandi il vice sindaco Vergani e il personale della casa di riposo: come regalo Ambrogio è tornato ad essere marinaio.

Il sogno di Ambrogio diventa realtà: è tornato ad essere un marinaio

Fondazione Giuseppe Restelli ed alcuni membri del personale, hanno festeggiato oggi, 8 marzo, l’ignaro Ambrogio alla presenza dei suoi familiari più cari (il fratello Giuseppe si è collegato dalla Sardegna) e di una delegazione dell’Associazione Marinai d’Italia, accompagnata dal suo presidente Giuseppe Liguori.

«Siamo consapevoli del valore che questo momento ha per Ambrogio che, in questi ottantadue anni di vita, ha dato tanto alla comunità - affermano i responsabili della Rsa - Vedere esaudito il suo desiderio porterà gioia e soddisfazione, ma soprattutto consapevolezza che ci sono ancora persone che sanno mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse per regalare un momento di felicità».

Un persona molto conosciuta a Rho

Ambrogio Pravettoni è un personaggio noto in città non solo per aver lavorato presso l’Istituto Ipsia Puecher, oppure per essere stato per anni volontario dell’oratorio San Carlo, ma anche per il suo carattere propositivo ed intraprendente. Dopo il pensionamento si è anche iscritto all’Università della Terza Età. Tra le sue passioni, un posto speciale è occupato dall’amore per il mare, che lo ha spinto nel 2004 a diventare un membro dell’Associazione Nazionale Marinai d'Italia – gruppo di Rho.