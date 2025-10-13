Il sindaco tra i 40 partecipanti da tutta Italia al Corso di Formazione specialistica in Amministrazione municipale

Sono in 40 in tutta Italia i giovani amministratori locali, under 35, ad aver passato le selezioni per la tredicesima edizione del corso ForsAm – Corso di Formazione specialistica in Amministrazione municipale, promosso da Anci, che ha preso avvio nei giorni scorsi. Tra questi, unico del Magentino, c’è anche il sindaco di Ossona Giovanni Venegoni, classe 1991.

L’opportunità

Questo corso, pensato per le nuove leve di giovani amministratori locali, dà l’opportunità di entrare in contatto con esperti del settore, accrescere la propria rete professionale e acquisire competenze utili per rispondere alle crescenti richieste di trasparenza, innovazione e partecipazione civica. In un’epoca di rapidi cambiamenti sociali ed economici, la formazione continua è fondamentale per garantire una governance capace di rispondere alle necessità delle comunità.

I contenuti del corso

Il programma del corso è strutturato in moduli teorici e pratici che coprono temi fondamentali come la gestione della pubblica amministrazione, l’organizzazione degli enti locali, la pianificazione territoriale, la sostenibilità e l’innovazione digitale nella gestione dei servizi pubblici. Ogni modulo è pensato per affrontare le sfide moderne e le evoluzioni legislative che caratterizzano l’amministrazione locale, offrendo strumenti concreti per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.