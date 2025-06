Il sindaco Radice a Colombes per rilanciare il gemellaggio

Comincia domani una due giorni Oltralpe per il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, un viaggio all’insegna di un gemellaggio da riattivare e del gioco degli scacchi. Il gemellaggio è quello con la Città di Colombes, siglato dal sindaco Luigi Accorsi nel lontano 1961, a pochi mesi dalla sua elezione, ma andato presto affievolendosi, almeno da parte delle due amministrazioni comunali.

A mantenere vivo quel legame hanno provveduto, dopo oltre sessant’anni, i circoli scacchistici delle due Città, che dal 1973 si incontrano ogni anno per la disputa di un triangolare che vede impegnati anche gli scacchisti di Frankenthal, città tedesca a sua volta gemellata con Colombes. La regola di questo torneo prevede la turnazione delle sedi; lo scorso anno, che ha segnato la ripresa degli incontri dopo la cesura del covid, il triangolare si è svolto in Germania, quest’anno spetta a Colombes, mentre il prossimo anno sarà Legnano a fare gli onori di casa.

«Sono stati gli scacchisti, in occasione del loro torneo annuale, a proporre ai sindaci un incontro per provare a riallacciare un legame che, nei fatti, si è interrotto molto tempo fa -spiega Radice. Per me e il collega Patrick Chaimovitch sarà l’occasione per conoscerci, tornare alle radici di quel gemellaggio e provare a capire in che modo rilanciare questo rapporto nel futuro. Ma siccome al torneo scacchistico sarà presente anche la Città di Frankenthal, l’idea è di provare a ragionare su un gemellaggio a tre, dando una veste istituzionale a un legame che i giocatori, con la loro passione, hanno fatto vivere in tutti questi anni. Sarebbe un segno importante in vista del triangolare che, il prossimo anno, sarà ospitato dalla nostra città. Dopo aver riattivato in questi anni il gemellaggio con Ebolowa, con il contributo degli scacchisti del Circolo della Famiglia Legnanese, puntiamo a recuperare un altro capitolo nella storia dei rapporti “internazionali” che, grazie alle intuizioni del sindaco Accorsi, negli anni Sessanta proiettarono Legnano ben al di fuori dei suoi confini».