Il sindaco Orlandi incontra il nuovo comandante dei Carabinieri del Provinciale di Milano

Il Sindaco, Andrea Orlandi, ha incontrato venerdì della scorsa settimana il Generale di Brigata Rodolfo Santovito, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, in visita al Gruppo di Rho alla caserma di via Pertini.

Ringrazio il Generale Santovito per aver subito visitato la Caserma di Rho già nei primi giorni del suo mandato

Accolto dal Tenente Colonnello Emanuela Rocca, alla guida del Gruppo di Rho, e dai militari di Compagnia e Stazione di Rho, il Generale ha avuto modo di dialogare con il primo cittadino per avviare una piena collaborazione. «Ringrazio il Generale Santovito per aver subito visitato la Caserma di Rho già nei primi giorni del suo mandato – ha affermato il primo cittadino rhodense a margine dell’incontro – Abbiamo parlato della situazione del nostro territorio e dell’attenzione che sempre hanno i Carabinieri per la nostra città. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Forze dell’ordine da sempre contraddistingue il nostro territorio con un reale beneficio in termini di sicurezza. Porgo al Generale Santovito i migliori auguri di buon lavoro nel suo nuovo incarico».

Originario di Pompei, è subentrato a Pierluigi Solazzo, che ha assunto il comando della Legione Toscana

Santovito, originario di Pompei, è subentrato a Pierluigi Solazzo, che ha lasciato Milano per assumere il nuovo incarico al comando della Legione Toscana. Nei giorni scorsi, alla presentazione ufficiale a Milano, il Generale ha ribadito la sua attenzione ai temi chiave della presenza dei Carabinieri sul territorio: “Presenza costante, disponibilità incondizionata, ascolto sensibile e attento e soprattutto una convinta collaborazione indispensabile per fornire una risposta efficace e moderna sui temi della sicurezza».

Tra i tanti incarichi ricoperti anche missioni internazionali Msu e Msu-Sfor a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina

Tra i tanti incarichi ricoperti nella sua carriera il generale Rodolfo Santovito è stato Comandante del Nucleo scorte presidenziali del reparto carabinieri presso la Presidenza della Repubblica a Roma, inoltre, tra il 1998 e il 2002 ha partecipato alle missioni internazionali Msu e Msu-Sfor a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Dal 25 luglio 2023 al 17 agosto 2025 è stato Capo ufficio personale ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, ruolo che dal primo gennaio 2024 ha svolto con il grado di Generale di Brigata.