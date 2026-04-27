Il sindaco Giovanni Venegoni al corso nazionale di formazione promosso da Anci

Si è conclusa la tredicesima edizione del corso ForsAm – Corso di Formazione specialistica in Amministrazione municipale, promosso da Anci e iniziato lo scorso ottobre, che ha visto partecipi 40 giovani amministratori locali di tutta Italia. Tra di loro, unico del Magentino, c’era anche il sindaco di Ossona Giovanni Venegoni, classe 1991.

Il corso per gli amministratori under 35

Un corso pensato per le nuove leve di giovani amministratori locali, per dare loro l’opportunità di entrare in contatto con esperti del settore, accrescere la propria rete professionale e acquisire competenze utili per rispondere alle crescenti richieste di trasparenza, innovazione e partecipazione civica, soffermandosi su temi fondamentali come la gestione della pubblica amministrazione, l’organizzazione degli enti locali, la pianificazione territoriale, la sostenibilità e l’innovazione digitale nella gestione dei servizi pubblici e offrendo strumenti concreti per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.

Il racconto dell’esperienza

«È stato un percorso intenso, ricco di confronti, idee e visioni. Un’esperienza unica che mi ha permesso di acquisire nuove competenze, ma ancora più preziosa è stata la possibilità di conoscere altri amministratori provenienti da realtà diverse, con cui si sono condivise esperienze, difficoltà, ma soprattutto idee e buone pratiche. Dal confronto sono nate nuove visioni, ma anche amicizie sincere – racconta Giovanni Venegoni – Al termine di questa esperienza, torno a casa con stimoli preziosi e una nuova energia per affrontare le sfide amministrative con ancora più determinazione. Grazie alla Scuola Publica di Anci e ai docenti per questa grande opportunità di crescita. Un’esperienza che resterà per sempre nel cuore».