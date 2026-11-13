Il sindaco Fortunata Barni racconta la rinascita della Roggia Soncina

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Il Sindaco di Robecco sul Naviglio, Fortunata Barni, è intervenuto in qualità di relatore agli Stati Generali di Rete Natura 2000, dal titolo «Ripristinare la natura, conservare la biodiversità», una giornata di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, associazioni e territori dedicata alle strategie per la tutela e il ripristino del patrimonio naturale.

Futuro ambientale

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto LIFE NatConnect2030, ha affrontato temi centrali per il futuro ambientale europeo e nazionale, dall’attuazione del Regolamento europeo sul ripristino della natura alla gestione delle risorse idriche e alla salvaguardia della biodiversità.

Nel suo intervento, il Barni ha rivolto un ringraziamento a Regione Lombardia, nella persona dell’Assessore Gianluca Comazzi, e a tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, esprimendo inoltre gratitudine per l’opportunità di condividere l’esperienza di Robecco sul Naviglio: un Comune interamente ricompreso nel Parco del Ticino e caratterizzato da un prezioso patrimonio naturalistico, con un’importante rete di corsi d’acqua, fontanili, marcite e risorgive.

La rinascita della Roggia Soncina

Al centro del suo contributo la Roggia Soncina, antico canale irriguo risalente al Quattrocento che attraversa il centro abitato e svolge un’importante funzione di collegamento ecologico tra il Naviglio Grande, la campagna e il Parco del Ticino. Una realtà di grande valore ambientale e identitario, gravemente colpita lo scorso 4 settembre dallo sversamento di idrocarburi nel Naviglio.

A seguito degli interventi di bonifica, realizzati tempestivamente anche grazie al supporto di Regione Lombardia, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare un ulteriore percorso di recupero, consapevole che la sola pulizia del corso d’acqua non sarebbe stata sufficiente a ripristinarne l’equilibrio naturale.

È nato così un progetto di riqualificazione della biodiversità, elaborato con il coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico comunale. L’obiettivo è ricostruire le caratteristiche originarie dell’ecosistema, partendo dalla microfauna e dagli organismi invertebrati, per arrivare al recupero della fauna ittica, dell’avifauna e della vegetazione delle sponde.

“Quanto accaduto ci ha dimostrato che non è sufficiente intervenire per riparare un danno, ma occorre costruire un metodo che ci permetta di tutelare concretamente il nostro patrimonio naturale, anche in futuro. La Roggia Soncina è parte della storia e dell’identità della nostra comunità. Vogliamo restituirle il suo equilibrio ambientale, ma anche cogliere questa occasione per rafforzarne ulteriormente il valore ecologico attraverso soluzioni innovative” ha dichiarato Fortunata Barni.

La partecipazione agli Stati Generali ha rappresentato un’importante occasione per condividere un’esperienza concreta di tutela ambientale, sottolineando come la salvaguardia della biodiversità passi anche attraverso la valorizzazione dei piccoli ecosistemi e dei corridoi ecologici che contribuiscono a mantenere connesso il patrimonio naturale dei nostri territori.