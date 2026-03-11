Madeline ha guidato il Comune francese per quasi trent’anni ed è stato tra i promotori, insieme al Sindaco Del Gobbo, del gemellaggio

Il Sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha organizzato nella giornata di ieri, 10 marzo 2026, una call di saluto con il sindaco della Ville de Magenta (Francia) Laurent Madeline, che nelle imminenti elezioni amministrative francesi delle prossime settimane non si ricandiderà.

Il sindaco Del Gobbo saluta il sindaco di Ville de Magenta

Madeline ha guidato il Comune francese per quasi trent’anni ed è stato tra i promotori, insieme al Sindaco Del Gobbo, del gemellaggio tra le due Magenta, siglato nel 2009 in occasione del 150° anniversario della Battaglia di Magenta.

Durante il collegamento – al quale hanno partecipato anche Assessori, Consiglieri comunali e il Presidente della Pro Loco Pierrettori – è stato rivolto un saluto particolarmente cordiale e affettuoso, ricordando le numerose occasioni di incontro e le visite istituzionali che negli anni hanno rafforzato il legame tra le due comunità.

Il gemellaggio fra le due città

La Ville de Magenta, situata nel Grand Est, nel territorio della Champagne-Ardenne e attigua a Épernay, è da anni legata alla città di Magenta da un rapporto di amicizia e collaborazione, alimentato anche dall’attività del Comité du Jumelage e dalla presenza, ogni anno, di una delegazione francese alle celebrazioni della Battaglia di Magenta.