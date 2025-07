Il sindaco ascolta una delegazione delle case Aler

Abitazioni

La situazione è fuori controllo i residenti chiedono un aiuto al primo cittadino

Pochi istanti prima dell'inizio del Consiglio comunale di lunedì ad Abbiategrasso, una delegazione di cittadini residenti nelle case Aler di via Fusè e via Fratelli Cervi ha consegnato al sindaco Cesare Nai una lettera, corredata da ampia documentazione fotografica, per denunciare i numerosi problemi che caratterizzano la vita quotidiana in quei luoghi, aggravata da frequenti episodi criminali di una certa portata. Una situazione ormai nota dai anni, documentata da vicende spiacevoli che purtroppo creano disagi ai residenti che regolarmente hanno ricevuto l’abitazione e devono convivere con situazioni di degrado e insicurezza.

Sindaco portavoce dei cittadini

La richiesta avanzata al sindaco, in quanto rappresentante di tutta l’Amministrazione comunale , è quella di farsi portavoce presso Aler di questi disagi per chiedere un intervento immediato ed efficace. I residenti, ascoltati dal sindaco, hanno chiesto che lui stesso si rechi di persona a verificare la situazione per dare maggior incisività alla loro protesta. Il sindaco Nai, dopo aver accolto e ascoltato i cittadini, ha comunicato alcuni dati importanti relativi al 2024, anno in cui il Comune, in concerto con la Polizia locale, ha effettuato 17 sgomberi, e alla prima metà del 2025, con già 13 alloggi liberati.

"Sono azioni che magari non risultano così eclatanti ma richiedono un impegno non indifferente di risorse - ha affermato il Sindaco - Verrò presto a visitare di persona questi comprensori, ma ricordate che per avere un effetto più concreto occorre la presenza di Aler, ovvero l’ente che gestisce il patrimonio e l’assegnazione degli appartamenti."

Abbiategrasso conta circa 400 alloggi popolari di proprietà dell’Aler, dove si registra un 20% di occupazione abusiva, mentre per quanto concerne i 300 appartamenti di proprietà comunale, la situazione è completamente diversa, con un solo caso di abusivismo.