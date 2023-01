Il servizio civile si può fare anche alla Croce Bianca

Il servizio civile? Si può fare anche in Croce Bianca, che annovera tra le sue sezioni anche Sedriano.

Si legge nella nota:

"Se hai tra i 18 ed i 28 anni fai una scelta consapevole e vieni in Croce Bianca Milano. La nostra associazione con le sue 29 sedi accreditate dislocate all'interno di Regione Lombardia, ti aspetta! I posti disponibili sono 76, per i giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30.11 euro nostro progetto dal titolo 'Insieme facciamo la differenza' è stato presentato in partnership con la Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia. La durata del servizio civile è di 12 mesi per un totale di 1.145 ore annuali».