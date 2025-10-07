Il Santuario di Parabiago teatro della mostra di Arte sacra ispirata al Medioevo

I volontari e le volontarie del gruppo parabiaghese “Riapriamo il Santuario” si preparano a scendere in campo in occasione dell'apertura del Santuario fissata per sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato 18 e domenica 19 ottobre ci sarà l’apertura del Santuario della Madonna di Dio ‘l sa a Parabiago con la proposta della mostra fotografica di Arte sacra nel Medioevo.

L’apertura del Santuario all’insegna della mostra di Arte sacra

I volontari e le volontarie del gruppo “Riapriamo il Santuario” sono pronti a scenderei n campo in occasione dell’apertura del Santuario fissata per sabato 18 e domenica 19 ottobre. Il Santuario ospiterà la mostra Arte Sacra nel Medioevo : fotografie di Renato Terrevazzi curatore della mostra.

Lo scenario dell’installazione

Il Santuario della Madonna di Dio ‘l sa sorge sul confine tra Parabiago e Nerviano ed è compreso nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano. E’ parte integrante della storia e dello spirito del nostro territorio, testimone dal ‘500 ad oggi delle sue alterne vicende, felici o dolorose. Il progetto ‘Riapriamo il Santuario’ ha preso vita nell’ottobre del 2021, da allora sono stati tanti i visitatori che hanno potuto ammirare uno dei due Monumenti Nazionali presenti sul territorio di Parabiago, troppo spesso inaccessibili al pubblico. Con queste iniziative intendiamo sensibilizzare cittadini e amministrazioni sulla necessità di tutelare e proteggere questi beni così significativi per il nostro territorio.

I protagonisti

Il progetto viene realizzato dai volontari in collaborazione con l’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago, con il gruppo di ricerca storica Promemoria di Nerviano e con la Comunità Pastorale San Fermo di Nerviano. L’appuntamento avrà come orari di apertura, quelli che vanno dalle 14.30 alle 17 con visita guidata alle 15.30. La domenica mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 17, con visita guidata alle 15.30. Per ricevere ulteriori informazioni, rivolgersi all’indirizzo mail riapriamoilsantuario@libero.it.