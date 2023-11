Non uno, ma bensì due San Martino d’Oro sono stati consegnati nella cerimonia di ieri sera, sabato 11 novembre, a Magenta nella stupenda cornice della Basilica di San Martino.

Il San Martino d’Oro a Natalia Tunesi e Carlo Morani

La benemerenza consegnata da Comune, Pro Loco e Comunità Pastorale è stata assegnata a Natalia Tunesi e a Carlo Morani perchè “con passione e meticolosa scienza hanno rinnovato la memoria dei personaggi e della fitta trama degli eventi del passato più prossimo a noi, consentendoci di fondare l’agire quotidiano sulle solide radici della storia”.

Un riconoscimento, quello del San Martino d’oro, arrivato alla sua 24esima edizione che si arricchisce di due nomi di grande spicco nel panorama civico cittadino.

Le parole dei due premiati

“Siamo ovviamente molto grati di questo San Martino d’Oro e ringraziamo ovviamente il sindaco Luca Del Gobbo, il parroco don Giuseppe Marinoni e il presidente di Pro Loco Pietro Pierrettori - spiegano Tunesi e Morani - Siamo felici perché attraverso questo riconoscimento sono stati valorizzati dei libri di storia e in particolare siamo contenti che sia stata valorizzata la storia locale. Ogni comunità si riconosce in una storia di appartenenza a partire dalle proprie radici. Da 30 anni portiamo avanti questo lavoro e quindi questo San Martino d’oro è veramente una bellissima gratificazione”.

Un lavoro quello di studio e rievocazione della storia locale che ha portato Tunesi e Morani negli anni alla realizzazione di diversi libri come quello su don Cesare Tragella oppure quello su don Luigi Crespi, due figure legate tra loro dalla Basilica di San Martino, con il primo che fu quello la edificò mentre il secondo fu quello a ristrutturarla. Non solo figure ecclesiali tra i protagonisti dei libri dei due premiati, ma anche civili come quella del primo sindaco di Magenta Carlo Fontana o di strutture storiche di rilievo sociale come quella del Forno Cooperativo Ambrosiano.

Nel corso della serata si è tenuto inoltre il tradizionale concerto di San Martino con l’orchestra “Città di Magenta”, l’orchestra Antonio Vivaldi, il coro San Gregorio Magno e la direzione dei maestri Mauro Trombetta ed Ernesto Colombo. Un’esibizione straordinaria che ha raccolto una vera e propria standing ovation da parte del pubblico presente dentro la Basilica magentina.